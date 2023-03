Sciopero operatori scolastici per la dieta dei gruppi sanguigni, l'indignazione di Italia Viva

Oggi 24 marzo molti genitori padovani hanno visto stravolta la propria organizzazione per via di uno sciopero indetto dalla sigla Saese, che chiede l'introduzione della dieta dei gruppi sanguigni nelle scuole italiane.

Italia Viva

I coordinatori provinciali di Italia Viva Padova, Silvia Ruzzon e Giancarlo Piva, hanno condannato l'accaduto: «Italia Viva si schiera convintamente contro la diffusione di pseudo-scienze la cui inefficacia è stata già ampiamente dimostrata dalla comunità scientifica internazionale - spiegano - .Tanto più se le sigle che cercano di promuoverle creano inefficienze imperdonabili nel sistema educativo pubblico, per di più complicando la vita di figli e genitori. Ad aderire non è stato il corpo docente, ma gli operatori scolastici. Ora, il diritto di scioperare è sacrosanto, ma è paradossale e non ammissibile quanto verificatosi oggi ad esempio alla Scuola Forcellini e alla Bertacchi, dove si sono escluse dal diritto allo studio classi intere di bambini, in nome di una teoria priva di basi scientifiche».