Scioperano i lavoratori di spedizioni, del trasporto merci e della logistica: presidi a Padova

Per martedì 30 aprile è stato indetto dalle organizzazioni sindacali ADL Cobas, Si Cobas, Cobas Lavoro Privato, CUB Trasporti, SGB uno sciopero nazionale di 24 ore per i lavoratori delle spedizioni, del trasporto merci e della logistica.

Sciopero

Spiegano i rappresentanti sindacali: «Nel mese di marzo è scaduto il Contratto Collettivo Nazionale di settore, ma nonostante la presentazione di una nostra piattaforma rivendicativa a tutte le associazioni datoriali già alla fine del mese di febbraio non abbiamo ottenuto alcuna disponibilità al confronto nonostante la grande rappresentatività delle organizzazioni sindacali proclamanti. La piattaforma rivendicativa in sintesi prevede aumenti salariali di 300 euro utili a recuperare almeno in parte la drastica perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni, la richiesta di procedere velocemente con l’internalizzazione dei lavoratori, per chiudere definitivamente la stagione degli appalti e dei subappalti che non solo ha precarizzato le condizioni di lavoro con l’imposizione in molti casi della figura del (finto) socio lavoratore, ma permesso grandissime evasioni fiscali e contributive, l’aumento dei fenomeni di caporalato e la crescita del tasso di infortunati sul lavoro. Nella piattaforma si chiede poi la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, clausole di maggior tutela per gli autisti (in primis i drivers dei grandi corrieri) e l’introduzione di maggiorazioni e condizioni di maggior favore per chi è costretto (molti nel settore) a lavorare di notte».

Il programma

A Padova è prevista una partecipazione massiccia allo sciopero visto il grandissimo radicamento di Adl Cobas nel settore e la grande e maggioritaria rappresentanza tra i “magazzinieri”. A partire dalla notte tra lunedì e martedì 30 oltre allo sciopero ci saranno numerosi presidi e un corteo d’auto per la zona industriale. Lo sciopero del turno della notte inizierà dalle ore 23.30 sia alla Brt - con presidio in Via Inghilterra e Via Nuova Zelanda - che alla Fedex con presidio in Via Inghilterra. Nella mattinata di martedì 30 aprile presidi davanti a Sda, Interporto, Tigotà e Magazzino Gottardo, da dove partirà un corteo di auto, moto, bici che si snoderà nelle vie della zona industriale. Nel pomeriggio dalle ore 14-15 sciopero dei turni del pomeriggio con presidi in Via Inghilterra e via Nuova Zelanda, e alla sera dalle ore 20-20.30 presidio davanti alla Gls in Via del Progresso.