Sciopero dei penalisti, la protesta contro la mancata attuazione delle riforme promesse dal Governo

Nella mattina di mercoledì 19 aprile, nella prima giornata dell’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziali penali deliberata dall'Unione della Camere Penali Italiane per i giorni 19-21 aprile p.v., si è tenuta l’assemblea della Camera Penale di Padova, per approfondire ed illustrare i temi alla base della mobilitazione.

Assemblea

All’assemblea sono intervenuti anche alcuni magistrati per confrontarsi sulle problematiche e le criticità della riforma, che sono di interesse comune. L’evento è stato molto partecipato e molteplici sono stati gli interventi che hanno posto in evidenza le criticità della riforma.

Interventi

È intervenuto anche il Vicepresidente dell’UCPI, Avv. Paola Rubini, la quale ha aggiornato l’assemblea in ordine agli ultimi sviluppi del confronto con il Ministero della Giustizia ed il Governo. Nel corso dell’assemblea sono state ribadite le principali criticità della riforma che riguardano, il regime delle impugnazioni, l’udienza predibattimentale, il regime della prescrizione/improcedibilità, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante e la necessità di un radicale cambio di prospettiva sul tema della Giustizia penale carcero centrica.

Mobilitazione

«Si è rilevato da ultimo come sia necessario un cambio di passo e di mentalità da parte di tutti gli operatori della Giustizia per addivenire ad una concreta realizzazione di un nuovo processo penale che sia al tempo stesso efficiente e garante dei diritti dei cittadini», ha spiegato il Presidente della Camera Penale di Padova “Francesco De Castello”, Michele Godina. «Ancora una volta gli avvocati penalisti padovani, con la loro numerosa partecipazione e con interventi mirati hanno dimostrato di avere come obiettivo la tutela dei diritti die proprio assistiti». Infine la grande mobibilitazione in vista domani: «Venerdì 21 aprile si terrà a Roma una manifestazione nazionale dei penalisti italiani alla quale interverranno esponenti dell’avvocatura e della politica per sollecitare il Governo a realizzare, ora e subito, le riforme annunciate», ha concluso l'avvocato Godina.