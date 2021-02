Scomparso il dottor Antonio Olmeda, già direttore di Ortopedia e Traumatologia all'Ospedale di Padova

Il dottor Antonio Olmeda, noto ortopedico da qualche anno in pensione, è venuto a mancare a seguito di malattia. Avrebbe compiuto 70 anni il 30 giugno prossimo.

Dottor Antonio Olmeda

Per molti anni ha operato presso l’Azienda Ospedale Università di Padova con complessi interventi di grossa traumatologia e chirurgia Oncologica anche su gravi politraumatizzati. Prosegue la nota ufficiale dell'Ospedale di Padova: «I suoi storici colleghi di una vita dottori Basso, Fama, Gigante, Pedini ed i più giovani Bassi, Borgo, Vigo, Rodà e Zanarella lo rimpiangono come collega, maestro, amico nel riconoscergli straordinarie doti di umanità e professionalità. Nel ricordarlo non si possono sottacere i lunghi anni di sofferta malattia nei quali ha sempre continuato a svolgere il suo lavoro con passione e con grande coraggio dando a tutti noi un grande esempio di dedizione e composta dignità. Molto apprezzato per il suo rigore morale e per il senso di orgogliosa appartenenza al Servizio Pubblico, lascia un grande vuoto e ci addolora enormemente la sua perdita. Olmeda, un uomo buono, mite, umile e soprattutto attento alle esigenze dell’altro, una persona eccezionale, un clinico di enorme statura professionale, è stato un lavoratore infaticabile. Il dr. Daniele Donato direttore generale a nome della direzione dell’Ospedale di Padova, i Medici, gli operatori sanitari, i proff. Ruggieri e Berizzi, chi l’ha conosciuto e chi lo viene a conoscere oggi attraverso il saluto dei colleghi, insieme si uniscono in un coro unanime nel suo ricordo. Alla famiglia esterniamo le nostre più sentite condoglianze, non possiamo non pensarlo in Paradiso e vorremmo prenderlo come esempio di vita».