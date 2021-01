Scomparso il prof. Marco Toniolli, senatore e docente Unipd: il cordoglio

È scomparso a 88 anni il professor Marco Toniolli, storico docente di Economia all'Università di Padova ed ex senatore di Forza Italia.

Cordoglio

Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: «Desidero rivolgere la mia più sincera e affettuosa vicinanza alla famiglia e ai suoi cari per la scomparsa del Senatore Marco Toniolli, docente emerito all’Università degli Studi di Padova. Una figura chiave per lo straordinario senso delle istituzioni che ha improntato tutta la sua vita umana e politica, per il suo grande impegno come cattedratico, per la forza della ragione che opponeva sempre, anche alle opposizioni più agguerrite. Oggi desideriamo ricordarlo proprio così, come un uomo combattivo, dedito alla famiglia e al lavoro, impegnato nella politica attiva al servizio dei cittadini, una persona che ha avuto il coraggio di vivere una vita sempre libera dai condizionamenti e dai pregiudizi. Mi unisco alla famiglia nel cordoglio per una perdita così dolorosa, ricordando una persona intellettualmente onesta che ha contribuito in modo decisivo alla crescita e allo sviluppo della nostra città e del nostro Paese».