Il figlio della giudice Apostolico accusato di resistenza durante un corteo a Padova

C'era anche il figlio di Iolanda Apostolico, nel 2019, durante la manifestazione a Padova finita con la carica della polizia. I fatti risalgono a 4 anni fa e avvennero tra piazza delle Erbe e via Oberdan, durante una contromanifestazione che contestava quella precedente e antiabortista organizzata da Forza Nuova. La magistrata, finita al centro delle polemiche politiche dopo la sentenza pro migranti con la mancata applicazione del decreto Meloni (e dopo il video spuntato qualche giorno dopo sulla pagina del ministro Matteo Salvini, da cui emerge che aveva partecipato ad un presidio a favore dell'immigrazione), lo scorso anno era stata ascoltata a Padova in tribunale, proprio sul caso in cui era stato coinvolto il figlio Francesco, finito tra gli indagati per resistenza a pubblico ufficiale, ma poi prosciolto.

La testimonianza

Il ragazzo, oggi 26 enne, con il suo gruppo si scontrò con la polizia e venne accusato di aver tirato un pugno ad uno scudo di un agente. Venne indagato per resistenza a pubblico ufficiale assieme ad altri 13 ragazzi, per venire poi assolto dal giudice monocratico. Al processo, Apostolico aveva partecipato come testimone e riferì che durante la protesta «la polizia aveva usato violenza contro i partecipanti» dicendo che il figlio le aveva mostrato «in video un ematoma comparso sulla gamba a seguito di un colpo subito». In udienza riferì anche che il figlio «le mostrava - in quell'occasione - i jeans imbrattati del sangue di una sua amica che era rimasta ferita a causa di una manganellata». La sentenza datata il 2 febbraio 2023 mandava assolto Moffa con altri 12 imputati.

Le parole di Apostolico

«Io pensai che fosse caduto dalla bicicletta, invece poi mi spiegò che aveva preso parte a questa manifestazione che era partita come presidio perché in contemporanea c’era la manifestazione di Forza Nuova e che avevano subito una carica da parte della Polizia - le parole raccolte in tribunale durante la sua testimonianza - .Ma lui non era in prima fila, lui era dietro, non so se in seconda o in terza, invece poi nella carica, praticamente le prime file erano state... avevano cercato forse di fuggire, non so, qualcuno era caduto per le manganellate, altri si erano dileguati per cui quelli che erano nelle file successive si erano trovati in prima fila. I jeans macchiati di sangue mi disse che l’aveva perso Lisa, una sua amica o compagna, perché era stata colpita».