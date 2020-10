Screening gratuito in azienda per la prevenzione del tumore al seno: l'iniziativa nell'Alta

Fila si conferma una realtà imprenditoriale d’eccellenza nel panorama economico italiano (realizza soluzioni per la protezione e il mantenimento delle superfici) anche in quanto a spiccata sensibilità alle persone e alla tutela dell’ambiente. Un’azienda internazionale che, sapientemente guidata dalla famiglia Pettenon, giunta ormai alla terza generazione, è riuscita a mantenere un legame particolare con il proprio territorio e con tutti i suoi collaboratori. E quanto accaduto nei giorni scorsi ne è la dimostrazione.

Si è svolta infatti venerdì 2 ottobre nella sede Fila di San Martino di Lupari un’importante iniziativa per la prevenzione del tumore al seno: personale medico qualificato e una clinica mobile di “Prevenzione è Vita” sono stati a disposizione, per tutta la giornata, per uno screening gratuito a tutte le donne dell’azienda; un gesto concreto che ha riscosso un grande successo per la tutela del personale femminile, che rappresenta il 50% del totale dell’azienda. Questa importante iniziativa, che porta la prevenzione direttamente sul posto e durante l’orario di lavoro, rientra in una strategia specifica di welfare Fila a tutela dei propri lavoratori che coinvolge vari settori e progetti: dalla copertura sanitaria straordinaria legata al Covid-19, fino a progetti specifici a sostegno dell’occupazione giovanile, degli over 40 e di life coaching, per il miglioramento del benessere individuale. Commenta Alessandra Pettenon, amministratore delegato di Fila. «L’energia, la resilienza, la prevenzione e la tutela delle donne sono, da sempre, nel Dna dell’azienda. Qualità che ci permettono di guardare al futuro con slancio, sempre più positivo”.