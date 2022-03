Scuola: il concorso come un terno al lotto, lo passano in pochissimi

Atteso da anni, il concorso ordinario per la scuola è risultato un vero e proprio flop. A passarlo in pochissimi, circa il 90% dei candidati è stato respinto.

Lotteria

Una vita nella scuola, Rosanna Laudati è una delle colonne del sindacato Snals. Abbiamo chiesto a lei un commento su quanto si è verificato in seguito a questo concorso. Qualcuno l’ha definita una Waterloo, chi un flop, fatto sta che non l’ha passato quasi nessuno, neppure nella nostra provincia. «E’ un terno al lotto e non ha rispecchiato neppure quella che è l’impostazione del concorso». Cosa non ha in particolare funzionato, chiediamo: «Non è stata rispettata l’ordinanza ministeriale che stabilisce quali sono i criteri, le materie e gli argomenti da studiare, per ogni classe di concorso. I docenti hanno così comprato testi e si sono riferiti all’ordinanza del bando. La maggior parte delle domande invece non si rifanno a quello che era stato stabilito. E’ chiaro, chi prepara questi quiz non conosce il mondo della scuola. Le commissioni che li preparano, un po’ come nel caso degli invalsi, sono redatti da figure che non fanno parte in alcun modo della scuola e non la conoscono».

Concorso

Fa notare che un concorso fatto in questo modo è davvero penalizzante: «Docenti che, dopo anni di insegnamento, vengono respinti perché non sono rispettati i criteri del concorso. Il punteggio minimo è settanta su cento, in tanti per un punto o due, non sono riusciti a superare la prova». Era un bel po’ che si aspettava un concorso. Si parla da anni della necessità di arruolare nuovi insegnanti: «Sono i precari che partecipano al concorso, nel momento in cui poi passa di ruolo c’è un anno di prova da fare. Non è solo quindi passare la prova ma dopo c’è un altro step da fare. Ci sono solo due possibilità di farlo, se una la si brucia così…».

Futuro/Scuola

Chiediamo che tipo di dialogo ci sia con l’attuale ministro: «Insieme agli altri sindacati stiamo spingendo in modo che si cominci a ragionare sul cambiare il sistema di reclutamento. La precedente ministra non ascoltava nessuno, con questo non va molto meglio. Si fa fatica a contrattare. E’ chiaro che non si vuole investire sulla scuola». Quali siano al momento i principali problemi e difetti da correggere, se così si vuol dire, li ha molto chiari: «Bisogna prima di tutto recuperare la dignità dell’insegnante e poi la scuola deve tornare ed essere un po’ più severa. L’opinione pubblica ha un concetto sbagliato della figura dell’insegnante, anche perché guadagna poco per cui non viene considerato per niente. Infatti molti docenti fanno proprio fatica a tenere le classi. E’tutto un insieme di cose che non vanno bene. Si è scelto di non investire nel futuro».