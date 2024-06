A scuola con Croce Verde Padova

"La Scuola di Formazione Croce Verde Padova ha attuato un progetto iniziato a Marzo 2024 e terminato la scorsa settimana che ha coinvolto una decina di scuole di Padova e Provincia per un totale di circa 870 alunni delle scuole elementari, 160 alunni delle scuole superiori e 40 alunni scuola dell’infanzia .

Al termine della formazione gli studenti sono in grado di identificare le situazioni che necessitano dell'immediato intervento del 118, eseguire correttamente le principali manovre salvavita, riconoscere i principali traumatismi e prestare soccorso. Il progetto è stato sviluppato con due sessioni una teorica dove con slide rapportate a ogni diversa età venivano spiegate le varie tematiche e una ludico pratica in cui gli alunni potevano mettere in pratica quanto appreso. A ricordo della giornata è stato consegnato a ciascun bambino un attestato di partecipazione.

Hanno partecipato al progetto un gruppo di 20 volontari coordinati dalla Scuola di Formazione, il successo è stato oltre le nostre aspettative, sono già pervenute le richieste per il prossimo anno, la dimostrazione che il nostro intervento è stato speciale è data da una serie di mail positive arrivate dalle scuole e da un centinaio di disegni fatti dagli studenti della scuola elementare Vivaldi di Selvazzano"