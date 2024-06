Da Sydney a Padova per la Scuola estiva di Cultura italiana: l'iniziativa dell'Università

Lunedì 24 giugno alle 10 in Aula Nievo di Palazzo Bo si terrà l’inaugurazione della settima edizione della Summer School of Italian Culture - Scuola estiva di cultura italiana, promossa dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Ateneo patavino, che vedrà l’arrivo di cento studenti dell’Università di Sydney.

Da Sydney a Padova

Da lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio, infatti, cento studentesse e studenti australiani frequentanti diversi corsi di studio potranno vivere un’esperienza immersiva nella nostra cultura: non solo lezioni accademiche, ma anche escursioni in città d’arte, incontri e serate pensate come occasioni per socializzare con persone che frequentano l’Università di Padova. «La Scuola estiva - spiega Francesca Gambino, docente di filologia romanza e co-direttrice dell’iniziativa insieme a Luigi Marfè e Zuleika Murat, docenti di letteratura comparata e arte medioevale - è attiva sin dal 2018 senza interruzioni. Anche durante gli anni del Covid siamo riusciti a proporre una formula a distanza che ha ottenuto un buon successo, ma quando l’anno scorso siamo tornati ad avere studenti e studentesse in carne ed ossa abbiamo potuto recuperare il senso profondo del progetto: far vivere a un gruppo internazionale di giovani un’esperienza immersiva in quanto di meglio ha da offrire la cultura e lo stile di vita italiani. Le motivazioni per chi si è iscritto negli anni scorsi sono state le più varie: c’è chi aspirava a divertirsi e mangiare bene, naturalmente, secondo gli stereotipi più diffusi, ma anche chi aveva interessi culturali specifici (Tito Livio, ad esempio) oppure desiderava poter riuscire a parlare un po’ di italiano con i propri nonni. Alcuni dei nostri partecipanti sono, infatti, di lontana origine italiana».

Il programma

Tra le novità del programma di quest’anno spiccano le serate coreutiche nel chiostro antico del Complesso Beato Pellegrino dedicate alle danze rinascimentali (giovedì 27 giugno alle 20.30, tenuta da “Il tappeto volante Asd”), e alla Pizzica (martedì 2 luglio alle 20.30, tenuta da “Terra tremula group”) durante le quali i presenti potranno cimentarsi nei primi passi con il suono della musica dal vivo. Numerosi studenti italiani affiancheranno docenti e personale del DiSLL e del DBC nel garantire le attività previste dal programma come volontari nel ruolo di tutor, contribuendo a rendere questa Scuola un’occasione non solo di apprendimento ma anche di costruzione di relazioni.