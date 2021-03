Arma dei Carabinieri: ammissione alle scuole marescialli, tutte le informazioni

L'Arma dei carabinieri, come già fatto per l'ammissione all'Accademia per gli Ufficiali, ha preparato un video relativo al concorso per l'ammissione alla scuole marescialli dei Carabinieri che scade il prossimo 15 marzo. Chi fosse interessato può collegarsi al sito www.carabinieri.it per le informazioni e la modulistica.