Scuola superiore per mediatori linguistici, il nuovo direttore scientifico è il professor Bruno Osimo

Mercoledì 23 settembre, in rigorosa modalità telematica, la Scuola Superiore per mediatori linguistici di Padova ha annunciato il suo nuovo direttore scientifico: si tratta del prof. Bruno Osimo che succede ad Ana Cazorla Càceres, insegnante di mediazione spagnola negli ultimi tre anni alla guida della Scuola superiore per mediatori linguistici di Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bruno Osimo

Bruno Osimo, già docente di traduzione presso la SSML di Padova e la Civica Scuola Interpreti e Traduttori “Altiero Spinelli” di Milano, nonché scrittore e autore di saggi e manuali sulla traduzione, è stato allievo del Prof. Peeter Torop, conseguendo il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Il nuovo direttore scientifico ha preannunciato una serie di iniziative e proposte per l’anno accademico che partirà lunedì 5 ottobre in modalità blended: «Molti dei nostri docenti utilizzavano piattaforme e software online già prima della pandemia, per cui abbiamo solo dovuto adeguare e integrare gli strumenti già a nostra disposizione. Nessuno dei nostri studenti ha mai perso nemmeno un giorno di lezione». La SSML, prima scuola per interpreti e traduttori di Padova, da sempre fa del numero chiuso (39 i posti per anno) il suo punto di forza: «Avendo numeri inferiori rispetto all’Università Statale abbiamo la possibilità di garantire una parte delle lezioni in presenza nel massimo rispetto della normativa vigente - spiega il legale rappresentante Enrico Pizzoli - e, per dimostrare tutta la nostra vicinanza a studenti e famiglie in questo momento di difficoltà, abbiamo deciso di stanziare delle borse di studio del valore di 500 euro ciascuna assegnabili attraverso la partecipazione ad un bando»