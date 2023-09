Riparte la scuola, ma i liceali sono già sul piede di guerra: «E' diventata troppo cara»

Azioni davanti alle scuole del Veneto in occasione del primo giorno di scuola: la rete degli Studenti Medi punta l'attenzione sugli ingenti costi della scuola pubblica. Domani, mercoledì 13 Settembre, in occasione dell'anno scolastico, davanti a diverse scuole della Regione (a Padova davanti al liceo Cornaro alle 7:40) gli studenti che torneranno sui banchi di scuola per un nuovo anno scolastico saranno presenti con volantini, striscioni, cartelli e flash mob per protestare contro un costo dell'istruzione che comprende il caro libri, il caro trasporti e un aumento irrefrenabile dei prezzi del materiale scolastico, con continui tagli a misure quali il bonus trasporti o il bonus cultura, già di per sè insufficienti ad assicurare un diritto allo studio reale.

I libri di testo

In particolare, verrà utilizzato l'elemento dei libri di testo, con il ricorso allo slogan "non me lo posso permettere", per riaffermare il disagio e le ricadute che il caro vita di studenti e studentesse causa sul loro stesso benessere

psicologico. Inoltre numerosi manifesti raffiguranti scontrini simbolici che elencano il prezzo del diritto allo studio verranno affissi davanti alle scuole di tuta la regione.