Servizi scolastici, il Comune mette oltre un milione di euro per aiutare le famiglie residenti

Dopo la conferma a bilancio dell’impegno dell’amministrazione comunale di Albignasego di sostenere le famiglie residenti con il contributo per i servizi di pre e post-tempo delle scuole dell'infanzia non statali, i nidi integrati e i micronidi convenzionati con il Comune, per l'anno scolastico 2023/2024, è ora possibile farne richiesta ufficiale nel sito della Città di Albignasego.

Contributi

Questo contributo prevede un rimborso pari al 50% dell'importo sostenuto per ciascun servizio, fino a un massimo di 10 euro mensili per ciascun mese pagato, esclusi i servizi occasionali giornalieri. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda online entro il 18 settembre 2024 e conservare le ricevute dei pagamenti effettuati per agevolare le procedure di rimborso. «Un impegno che come amministrazione - sottolinea Marco Mazzucato, assessore alla pubblica istruzione - abbiamo voluto confermare anche per l’anno scolastico che si è da poco concluso. Riteniamo sia fondamentale supportare i cittadini nel tentativo di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa». Aggiunge il sindaco Filippo Giacinti: «Questo sostegno si somma al contributo ordinario annuale di 600 euro, riconosciuto alle Scuole dell'Infanzia, per ogni alunno residente iscritto e conferma la volontà dell'Amministrazione di rispondere alle necessità concrete delle famiglie, aiutando a coprire le spese per i bisogni educativi dei nostri piccoli cittadini, perchè riteniamo la scuola dell'infanzia uno stimolo fondamentale per la crescita personale e sociale dei bambini».

Supporto economico

La Città di Albignasego ogni anno impegna ingenti risorse a bilancio a confermare il desiderio di supportare, in maniera concreta dal punto di vista economico, i cittadini e le famiglie: per il 2024 sono stati investiti 460mila euro su nidi e scuole dell’infanzia, 21mila euro su pre e post tempo, 360mila euro sulla mensa, 111mila euro sul trasporto scolastico, 195mila euro nei centri estivi, 66mila euro nello sport. «Spese che sarebbero gravate sulle famiglie - precisa Giacinti - ma sulle quali l'amministrazione ha deciso di intervenire, per aiutare concretamente questa grande risorsa, partendo dall’ascolto del territorio, delle associazioni e delle realtà scolastiche, infatti oltre i sostegni economici sono numerosi i progetti e le attività, anche a carattere innovativo che vengono proposte». Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda per il contributo per il pre e post tempo si invita a visitare il sito ufficiale del Comune di Albignasego.