Scuole d'infanzia e asili, confermati servizi e contributi

Sono 866 i piccoli cittadini che da qualche settimana riempiono le aule delle 8 scuole della prima infanzia e dei rispettivi nidi integrati del comune di Albignasego. Anche per quest’anno scolastico appena cominciato è stata confermata la stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale e Scuole dell’Infanzia paritarie e i loro nidi integrati. Già dall’anno scorso è stato aumentato il contributo annuale per iscritto residente, previsto dalla convenzione tra Comune e Scuole dell’Infanzia paritarie, che è passato da 500 a 600 euro annuali, per annullare o contenere gli aumenti delle rette scolastiche dovuti agli incrementi generalizzati delle spese energetiche e dei servizi, venendo incontro alle famiglie in questo periodo di aumento del costo della vita.

E’ stata rinnovata anche la quota di rimborso per le spese sostenute dalle famiglie per i servizi di “pre-tempo” e “post-tempo” delle Scuole dell’Infanzia e nidi integrati. Fino al 18 settembre le famiglie che hanno usufruito di almeno un mese di questi servizi durante l’anno 2022/2023 hanno avuto modo di richiedere un rimborso del 50% di quanto speso durante lo scorso anno educativo. “Un servizio che permette ai cittadini di conciliare lavoro e famiglia in modo più agevole - ci tiene a precisare Marco Mazzucato assessore alla pubblica istruzione. E’ stato ripristinato inoltre lo “Spazio di consulenza psicopedagogica per genitori tale iniziativa da sempre ha riscosso interesse e partecipazione e siamo orgogliosi di poter garantire uno strumento di collaborazione cosi prezioso tra scuola e famiglia».

Lo “Spazio di consulenza psicopedagogica per genitori” consente alle famiglie degli alunni di svolgere colloqui con personale specialistico rispetto a dubbi, domande, perplessità riguardo gli aspetti educativi e evolutivi dei ragazzi. «A tutti i nostri piccoli cittadini l’augurio che il tempo della scuola dell’infanzia o dell'asilo sia prezioso e capace di offrire stimoli positivi alla loro crescita, oltre che occasione di amicizia, serenità, scoperta e tesori da conservare per tutta la vita», conclude il primo cittadino di Albignasego Filippo Giacinti. Riservata ai bambini della prima Infanzia da 3 a 8 anni e ai loro genitori, c’è inoltre la Ludoteca Arcobalù, gestita in collaborazione con la parrocchia di Sant’Agostino. Per maggiori informazioni sui servizi è possibile far riferimento allo Sportello famiglia, articolato in uno sportello "fisico" presso la struttura comunale di via Roma 224 e di uno "virtuale" con un apposito sito dedicato.