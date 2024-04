La Rai censura il monologo di Scurati, Pennacchi gli scrive: «Passamelo. Lo leggo io»

Arriva l'attore padovano Andrea Pennacchi in soccorso dello scrittore Antonio Scurati, che questa sera, sabato 20 aprile, avrebbe dovuto leggere un suo monologo su Rai3, nella puntata di CheSarà, ma che all'ultimo momento ha subito lo stop da "Mamma Rai". Ad annunciare la cancellazione della presenza dell’attore napoletano è stata la conduttrice del programma, Serena Bortone, con un post su Instagram: «Ho appreso con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato senza spiegazioni plausibili - scrive su Instagram - .Era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile. Non sono riuscita aD ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Non sono riuscita a ottenerla nemmeno io».

Le reazioni

Ovviamente si è scatenata la bufera politica, con il Movimento Cinque Stelle e l'intero centrosinistra che hanno subito parlato di censura del governo Meloni che guida quindi la Rai, annunciando interrogazioni parlamentari e manifestazioni. Intanto però Scurati e il suo monologo non andranno in onda, a meno che l'idea di Pennacchi di andargli in soccorso, lanciando un messaggio chiaro a chi ha preso la decisione di fermare lo scrittore, non vada a buon fine: «Antonio, passaci il pezzo che ci pensiamo noi» ha scritto su X (ex Twitter) l'attore padovano, ospite fisso di Propaganda Live su La7, ma anche protagonista di diverse fiction andate in onda proprio sulla Rai. Propaganda Live nasce da Gazebo, sempre condotta da Diego Bianchi, ma che all'epoca andava in onda proprio su Rai 3