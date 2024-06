Nuova sede per la polizia locale, slitta al 2026 (almeno) il trasferimento degli agenti in via Corrado

La sede della Polizia Locale non sarà più in via Gozzi, ma sarà trasferita dove ad oggi si trova la sede di AcegasApsAmga, alla Stanga e precisamente in via Corrado, a fianco degli impianti sportivi del Cus Padova. Il trasferimento doveva avvenire nel 2025, ma ora slitta al 2026 (almeno), dopo il rinnovo di un anno del contratto di affitto con la multiutily.

E' da diverso tempo che i sindacati che rappresentano il personale della Polizia Locale lamentano i limiti dell'attuale sede e per questo hanno più volte chiesto una soluzione che sembra a questo punto essere stata trovata, ma rimandata di 2 anni. Questo comporta che gli uffici di Via Gozzi saranno destinati ad altri settori del Comune e che la multiutility troverà un'altra destinazione dove appoggiarsi. Nei mesi scorsi gli agenti avevano proposto di trasferire il comando in Prato della Valle, presso la Loggia Amulea. Ipotesi che non ha mai convinto l'amministrazione che avrebbe idee molto diverse di destinazione. La soluzione di Via Corrado, invece, sembra metta d'accordo tutti.