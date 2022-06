L'app myalbignasego si conferma lo strumento preferito per buche, segnaletiche e parchi

Buche, segnaletica, manutenzioni nei parchi e al verde pubblico: sono queste le richieste più frequenti contenute nelle segnalazioni inoltrate dalla cittadinanza di Albignasego al Comune, attraverso l’applicazione MyAlbignasego. Il servizio tramite app è attivo dal 2019 e si attesta su un migliaio di interventi all’anno, con una tendenza lievemente in flessione: le segnalazioni sono state 1.090 nel 2019; 937 nel 2020; 928 nel 2021; 439 al 16 giugno 2022.

Strade

Le strade sono l’argomento su cui si concentra l’attenzione di molti utenti, per lo più per la presenza di buche e di segnaletica da sistemare o riparare. Nel corso dei mesi sono stati numerosi anche gli interventi al al verde pubblico o le riparazioni alle giostre dei bambini all’interno dei parchi, eseguiti in seguito alle sollecitazioni della cittadinanza. L’arredo urbano è, infatti, un altro settore molto gettonato. Tantissime segnalazioni, però, riguardano la raccolta di rifiuti abbandonati o di informazioni relative al servizio rifiuti in generale, per il quale è disponibile un numero verde che l’utente può contattare direttamente (così come ci sono riferimenti diretti ai relativi gestori, per le perdite d’acqua e i guasti a lampioni e semafori). I cittadini di Albignasego si affidano spesso all’applicazione anche per chiedere l’intervento della Polizia Locale in caso di schiamazzi e di velocità elevate da parte dei veicoli. A volte richiedono informazioni generiche (circostanza, quest’ultima, più ricorrente durante il periodo di emergenza Covid-19).

Giacinti

«La popolarità del sistema di segnalazioni ci conferma che lo strumento è estremamente utile per intercettare le esigenze dei cittadini – commenta Filippo Giacinti, sindaco di Albignasego -. Il personale comunale cerca di risolvere i problemi presentati nel più breve tempo possibile, o comunque si impegna a indirizzare l’istanza al giusto interlocutore. Vogliamo che chi abita e vive Albignasego si senta ascoltato e consideri il Comune un punto di riferimento che opera per il suo benessere». A volte le disposizioni normative prevedono, ad esempio, che un intervento sia realizzato attraverso bandi, che richiedono più tempo rispetto a quello auspicato dai cittadini, oppure che impongono di tener conto di fattori esterni, come ad esempio la stagionalità.

Rampazzo

«Alle segnalazioni che giungono al Comune attraverso l’applicazione MyAlbignasego – osserva Federico Rampazzo, presidente del Consiglio con delega al Rapporto con i cittadini -, si aggiungono le centinaia che gli amministratori raccolgono personalmente. A tutte cerchiamo di dare risposte celeri, consapevoli che i problemi non si risolvono con un click, ma attraverso il grande lavoro da parte del personale comunale e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione».

UTILITÀ

Qui di seguito i numeri per le segnalazioni dirette:

• Mancata raccolta rifiuti: 800.955.988;

• Guasti lampioni e semafori: 800.052.662;

• Perdite acquedotto: 800.632.432.

Per segnalazioni urgenti relative a sicurezza e/o codice della strada è possibile contattare direttamente il Comando di Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati al n. 049.8042296. Per tutte le altre segnalazioni: https://segnalazioni.comune.albignasego.pd.it.