Lavoratrice vince in tribunale contro la Croce Verde. ma non viene reintegrata. Insorge la Cgil

«Il Collegio, in accoglimento del reclamo (…) ordina alla Pia Opera Croce Verde Padova di reintegrare Longo Maria Francesca nel ruolo di vice segretario a tempo pieno e indeterminato. Condanna la stessa Pia Opera a rifondere alla Longo le spese delle due fasi cautelari ecc.». Con queste parole il Tribunale Ordinario di Padova – Sezione Lavoro, riunito in camera di consiglio formata dal Presidente Mauro Dallacasa, dal Giudice Relatore Roberto Beghini e dal Giudice Maurizio Pascali, lo scorso 30 settembre ha accolto e dato piena ragione ad una lavoratrice, Maria Longo Francesca, nella causa che la vista opporsi a Croce Verde, lo storico Ente di Volontariato padovano – diventato col tempo un’Ipab – con un passato alle spalle di oltre 100 anni e dedito da sempre al soccorso e trasporto di malati. «Una vittoria su tutta la linea – dicono il funzionario della Funzione Pubblica Cgil di Padova Alfredo Sbucafratta e l’avvocato che ha seguito la causa, Barbara Margherita – ma il problema è che, a più di due mesi di distanza, Croce Verde non ha ancora dato esecuzione all’ordinanza. Ed è ciò che denunciamo pubblicamente».

La vicenda

«Tutto inizia – dicono Sbucafratta e Margherita – il 16 settembre del 2019, quando Maria Francesca Longo, vincitrice di un concorso indetto per un posto di vice Segretario a tempo pieno e indeterminato, viene assunta in Croce Verde. Il 1° ottobre del 2019, ossia due settimane più tardi, essendo scaduto l’incarico del precedente segretario Generale, il Consiglio Direttivo dell’Ente le assegna, ad interim, le funzioni. Le cose però non procedono nel verso giusto e a fine aprile 2020 Longo rassegna le dimissioni da segretario generale facente funzione per riprendere a svolgere il ruolo di vice segretario per il quale è stata assunta. Circa un mese più tardi viene conferito l’incarico ad un nuovo segretario generale e lì iniziano i problemi».

Il segretario generale

«Con l’arrivo del nuovo segretario generale – proseguono il sindacalista e l’avvocato – Longo inizia ad essere isolata. Le viene impedito sostanzialmente di svolgere l’attività per cui era stata assunta. Prima viene mandata all’ufficio acquisti, poi nella riorganizzazione della dotazione organica di quel reparto, viene cancellata la figura di vice segretario e quindi Longo scompare dall’organico per venire spostata fisicamente in un altro ufficio. Nel frattempo, però, quello che era l’ufficio da vice direttore dove precedentemente lavorava Longo viene occupato da un neo assunto e il posto di ruolo di vice direttore, prima cancellato, pur essendovi una titolare assunta proprio per il posto, torna ad essere essenziale e guarda caso viene assegnato proprio al neo assunto, come indicato nell’ordinanza, Andrea Vignotto. Per completare il quadro, a maggio 2022, la dottoressa Longo viene ulteriormente demansionata e spostata in Centrale Operativa».

Il ricorso

«Sentita tutta la sua triste storia – spiegano – decidiamo di fare un ricorso con procedura d’urgenza presentando anche una contestuale istanza di reintegro della Longo nel ruolo per il quale era stata assunta che però non viene accolta. Non ci arrendiamo, presentiamo Reclamo e questa volta il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, in composizione collegiale, come abbiamo visto scritto nero su bianco, dispone il suo immediato reintegro nel ruolo di Vice Segretario a tempo pieno e indeterminato. Da tutto questo – attaccano Alfredo Sbucafratta e Barbara Margherita – sono trascorsi più di due mesi. Ci si attendeva, una volta vinta la causa, il reintegro della Longo nel suo incarico di Vice Direttore e la conseguente revoca dell’incarico al neo assunto, nonché la restituzione di più di 7000 mila euro di spese legali. Quel che denunciamo è che nulla di tutto questo è ancora avvenuto: la dottoressa Longo risulta reintegrata solo sulla carta dato che continua a svolgere l’incarico di coordinatore della Centrale Operativa e non le sono state restituite le spese legali».

La denuncia

«Si tratta di una vicenda – conclude Alfredo Sbucafratta, funzionario della FP Cgil Padova – piuttosto esemplare di come si concludono, nella realtà, certe vicende processuali nonostante lo splendido lavoro dello Studio Legale Margherita. Vicende dove lavoratori o lavoratrici, come in questo caso, hanno il coraggio di ribellarsi a vessazioni continue, illegittimi demansionamenti e vengono continuamente sottoposte a procedimenti disciplinari. Inutile dire che tutto ciò non ha fatto che creare un forte stress psicofisico nella lavoratrice che purtroppo, nonostante la vittoria in Tribunale, non è per niente cessato visto che nei fatti la sua situazione non è assolutamente cambiata. Ecco perché continuiamo a stare al suo fianco e chiediamo a Croce Verde di ottemperare alla determinazione del Tribunale»