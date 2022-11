Il segretario del Pd padovano su Salvini: «Sparate di uno in perenne campagna elettorale»

Franco Corti, Segretario cittadino del Pd, ha commentato così il post del leader leghista Matteo Salvini dove si vede in un video un uomo sniffare cocaina alla fermata del tram, in zona stazione.

Visibilità

«Parliamo di un personaggio - dichiara Corti facendo riferimento a Salvini - in continua e permanente campagna elettorale che mette sempre e solo al primo posto la visibilità sua e del partito e solo ben dopo nella sua scala di priorità gli impegni istituzionali che gli sono affidati e il conseguente stile che ne dovrebbe derivare».

Padova

«Ovviamente non disdegna di parlar male di comuni e città d’Italia, chiaramente meglio se governati dal centrosinistra. Di Padova sa ben poco e ci tiene ancora meno, questo i padovani lo sanno bene che hanno punito la Lega con un risultato elettorale in città più che deludente prima alle amministrative e poi pure alle politiche. Quella di oggi è solo l’ennesima secchia di fango random che getta a casaccio su comunità che invece unite stanno scommettendo sul loro rilancio e sulla loro attrattività nonostante la fase di crisi e con ottimi risultati, ce ne faremo una ragione, ormai conosciamo il personaggio. Da parte nostra non ci soffermiamo su queste sparate e ringraziamo piuttosto le forze dell’ordine che continuano a svolgere quotidianamente il loro servizio per contrastare la criminalità e garantire serenità per tutta la popolazione».