Più di seicento partecipanti alla nuova edizione della Padova Water Marathon

Si è conclusa la quarta edizione della Padova Water Marathon, la manifestazione che valorizza il patrimonio fluviale storico e culturale della città. «È con grande piacere che diamo nuovamente il benvenuto ad un evento a carattere nazionale – dichiara Diego Bonavina, Assessore allo Sport - che valorizza una parte importante della città. Questa iniziativa ha visto il coinvolgimento, nella giornata di oggi amatori, cittadini e agonisti, offrendo loro l'opportunità di vivere Padova da un altro punto di vista. L'Amministrazione è impegnata a sviluppare e realizzare iniziative finalizzate al miglioramento del benessere e della salute dei cittadini, e questo evento rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Ringrazio la Canottieri Padova che ogni anno porta in città la Maratone dei colori».

Sabato

Dopo la giornata di sabato 6 maggio che ha visto diverse sfide, nel campo di Voltabarozzo, tra cui Match Race di Canottaggio, U14 Mixed Match Race, Dragon Boat Match Race-Trofeo Davide Papale e la voga alla veneta di Padova delle associazioni remiere di Padova, la Canottieri Padova è tornata ad ospitare, la maratona agonistica Canoae International Race su un unico giro di boa di 20 Km attorno all’antica storia della città di Padova. Vogatori e vogatrici provenienti da più paesi europei e internazionali hanno percorso un tratto del Bacchiglione, il Tronco Maestro che attraversa il centro storico della città. Dopo uno spettacolare trasbordo al ponte di Sant’Agostino la gara è proseguita lungo le Riviere, il Piovego per poi effettuare un secondo trasbordo a Voltabarozzo, immettersi nel lungo canale Scaricatore per giungere al Bassanello e tornare alla Canottieri. Tra i protagonisti anche atleti nazionali del calibro di Leonardo Vicentini, oro internazionale e vincitore della scorsa edizione; Cecilia Chiesa quarto posto ai mondiali e Giacomo Frezzato della Canottieri Padova, finalista degli Olympic Hopes.

Canottieri

«Per la Canottieri questa iniziativa vuol dire molto. Riuscire a comunicare alla città e alle istituzioni l'importanza di alcuni sport - commenta il presidente Canottieri Padova Andrea Massaggia – che negli anni passati era stati un po’ trascurati. Una manifestazione che ha l’obiettivo di avvicinare ragazzi, cittadini e appassionati a questa disciplina. Alcuni padovani potrebbero non sapere che a pochi passi da casa esiste una struttura importante che ha oltre cento anni di storia e ha campioni olimpici e che si dedica quotidianamente allo sviluppo e alla pratica di questa attività».

Quarta edizione

«Siamo alla quarta edizione, quindi, vuol dire che il progetto sta piacendo ai padovani e non solo - aggiunge Rossano Galtarossa, direttore di Sede Canottieri Padova - Il programma è stato raddoppiato rispetto allo scorso anno, la presenza si svolge in due giornate. La domenica rimane dedicata alla canoa. Stiamo cercando nell'arco di una bella mattinata di primavera, di dare dimostrazione anche a chi non conosce direttamente la Canottieri, della nostra attività prevalentemente remiera. Oggi ci siamo concentrati su quelle che sono le attività appunto da fare sul fiume».

Partecipazione

Alle ore 12:00 il percorso amatoriale Padova Water Marathon aperto a tutti i canoisti, sup, surfski e qualsiasi imbarcazioni per vedere Padova da una prospettiva nuova e straordinaria. Un tradizionale appuntamento che quest’ anno ha visto alla partenza oltre 400 persone. La giornata si è conclusa con la Mini Marathon, alle ore 12:30, un nuovo percorso dedicato alle squadre Canoa Giovani Under 14. Una 10 Km in forma non competitiva aperta a tutte le imbarcazioni delle categorie Allievi e Cadetti (9-14 anni). I ragazzi percorreranno una mini-maratona, passando su un tratto del Tronco Maestro fino alla Specola e rientro alla Canottieri Padova.

International Canoe Federation

La Padova Water Marathon è inserita sia nel calendario dell’International Canoe Federation I.C.F. che raggruppa le gare mondiali di canoa fluviale che all’interno del progetto sportivo e turistico culturale dell’Italy Water Marathon Tour, un circuito che comprende solo tre maratone a livello nazionale.L’evento è organizzato dalla Canottieri Padova con il patrocinio dalla Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, CONI Veneto, Federazioni Sportive F.I.C.K e I.C.F e in collaborazione con VenicePromex, Professione cane. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Filira Finta Pelle, Led Service, Ozone Kayak, Studio legale Associato DFA, Birra Menabrea, Acqua Lauretana, MAAP, Loacker, Il telaio Bike Café.