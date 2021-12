Selvazzano, al via i bandi per i contributi alle associazioni e società sportive colpite dal Covid

L’amministrazione comunale di Selvazzano ha deciso di erogare dei contributi comunali straordinari alle associazioni e società sportive dilettantistiche per sostenere ed essere a fianco delle realtà sportive del territorio in questo particolare momento di difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria Covid-19.

Sindaca Rossi

«Vicini ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie, alle nostre associazioni. – afferma la sindaca di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – .In questi quasi due anni di pandemia chi ha veramente sofferto tanto sono proprio i più piccoli, i ragazzi e gli adolescenti. Lo sport praticato con tante difficoltà, ma in sicurezza, è stato spesso un’ancora di salvezza, l’occasione per uscire di casa, per mantenere, seppur a distanza e sempre nel rispetto di tutte le disposizioni anti Covid-19, legami ed amicizie. Siamo molto riconoscenti ed orgogliosi delle nostre associazioni, delle società sportive, degli allenatori, dei dirigenti e dei presidenti che, nonostante tutto, hanno continuato a lavorare a servizio dei piccoli e grandi cittadini, delle famiglie e della comunità. Questo bando, fortemente voluto dall’amministrazione che ho l’onore di rappresentare, è un aiuto concreto ed una opportunità per far fronte ai momenti difficili che stiamo attraversando. Mi auguro che tutte le società e realtà sportive del territorio ne traggano beneficio»

Assessore Flaminio

«Abbiamo deciso di sostenere le associazioni e società sportive – sottolinea l’assessore allo sport, Alberto Flaminio – in questo particolare momento di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, prevedendo l’erogazione di contributi straordinari per maggiori spese sostenute da queste ultime, sia con riferimento all’acquisto di materiali (dpi, igienizzanti etc) che anche per attrezzature e corsi di formazione che le società hanno dovuto far frequentare ai propri collaboratori. Il bando è aperto sino al 22 dicembre prossimo e sul sito del Comune si trovano tutte le informazioni necessarie. Una misura concreta per essere vicini ai nostri giovani e a tutto il tessuto sportivo locale».