Ballottaggio a Selvazzano, Bano richiama il leghista Zoppello che vuole sostenere Piron: «Mai col Pd»

Un post del segretario di sezione della Lega di Selvazzano sta scatenando un polverone politico che pare davvero difficile da fermare. Giorgio Zoppello sui social ha fatto sapere che voterà per il candidato del centro sinistra, il dem Claudio Piron. «Io faccio politica, non la metto mai dal punto di vista personale. Chi la mette sul punto di vista personale non fa più politica», dice riferendosi a Zoppello. Va dritto al sodo forte anche della sua posizione nel direttivo della Lega, Marcello Bano. Come nel suo stile non fa quindi tanti giri di parole e di conseguenza non c'è molto spazio per l'interpretazione, perché va dritto per dritto il primo cittadino di Noventa Padovana. «La segreteria provinciale, quella regionale e addirittura quella nazionale vanno dicendo di sostenere i candidati di centro destra, chi si mette contro la linea del partito, da che mondo è mondo, è fuori dal partito».

Si capisce che a Bano questa situazione non piace affatto anche perché è molto impegnato a Rubano nella campagna a sostegno di Sposato, gli pare strano che a pochi km accada invece l'esatto contrario che la collaborazione tra alleati: «Ma se un segretario di sezione dice invece che bisogna votare uno che è diventato assessore con Flavio Zanonato - dice Bano riferendosi al passato in giunta a Padova, del candidato del Pd - invece che FdI o Forza Italia, si mette fuori dal partito». Quindi Zoppello è fuori dal partito? «Mai col Pd, non si va mai con loro», risponde secco Bano.

E' grave che un segretario di sezione dichiari di votare il candidato di centro sinistra, è molto semplice la faccenda. L'obiettivo deve essere sempre il centro destra unito. Una volta che si vince o che si perde, al secondo turno bisogna mettersi a disposizione degli altri. Zoppello invece va contro il partito e la sua linea». Inutile negare che questa situazione è figlia del commissariamento della sindaca Rossi e dei litigi e malumori che sono nati, proprio nel centro destra dopo la bagarre dell'estate scorsa. L'uscita di Zoppello ha di fatto riacceso la miccia a una tensione mai sopita all'interno del centro destra.

«Voglio essere chiaro. Nel caso di Selvazzano noi stiamo parlando di un'antipatia personale che sta andando a inficiare tutto un lavoro politico di aggregazione e rafforzamento del centro destra, territoriale. «FdI e FI sostengono Fuschi, la Lega cosa fa, sostiene il candidato del Pd? Contro la linea ufficiale del partitto? C'è un delegato, Marco Polato, che ha già dichiarato che la Lega sostiene Mariano Fuschi e questa è la linea del partito. Poi c'è il segretario di sezione che dice invece che bisogna sostenere il candidato del Partito Democratico? Ma stiamo davvero scherzando?».