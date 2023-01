Selvazzano festeggia la sua nuova centenaria

Il Sindaco Giovanna Rossi con il Vice Sindaco Bruno Natale e l’Assessore Giacomo Rodighiero, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione Comunale e a nome dell’intera Comunità, hanno portato un augurio speciale alla Signora Tacita Gelain per i suoi 100 anni. «Il suo segreto? Mangiare poco ma di tutto, avere cura della propria salute, accettare anche i piccoli acciacchi, leggere ed ascoltare musica che per tanti anni l’adorato marito Enrico le ha dedicato suonando la tromba anche nella nostra Banda Cittadin, amare la vita», racconta la prima cittadina.

«Cent'anni portati magnificamente. È stato emozionante ieri, martedì 10 gennaio 2023, andare a fare gli auguri alla Signora Tacita Gelain per il suo compleanno – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Un sorriso ed una energia contagiosi. Tante storie da raccontare attraverso delle splendide fotografie appese ai muri o custodite nella credenza del salotto che sembrano ritrarre dei veri e propri divi e dive. La Signora Tacita, che eredita questo nome particolare da una zia suora, vive in modo autonomo seguitissima dal figlio e dalla nuora, si prepara con attenzione e rigore colazione, pranzo e cena, legge e guarda la Tv senza usare gli occhiali…una forza della natura».