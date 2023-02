Selvazzano si rifà l'illuminazione, tutto pronto per i nuovi impianti a led

La Città di Selvazzano Dentro rinnova la pubblica illuminazione all’insegna del risparmio energetico e della sostenibilità, aderendo alla convenzione Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light per la gestione, la conduzione e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Il parco impianti di pubblica illuminazione della Città di Selvazzano Dentro è composto in totale da 5.434 punti luce che comprendono illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e illuminazione di vie e monumenti e 26 lanterne semaforiche. Dei suddetti corpi illuminanti ne verranno sostituiti 3.342 con sorgenti led di ultima generazione e ad alta efficienza, consentendo, al termine dell’intervento, di ottenere un risparmio per più di 952.365,00 kWh/anno che supera del 50% quello della situazione pre-efficientamento e un abbattimento delle emissioni pari a 81,70 tonnellate di CO2 all’anno. Verrà anche installato il telecontrollo su 200 quadri della pubblica illuminazione e verranno effettuati degli interventi di adeguamento normativo. Tali lavori partiranno entro il mese di marzo 2023.

La sindaca

«Il nostro obiettivo – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – è quello di avere un’illuminazione più efficiente ed alimentata con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre il cambio di gestione darà fin da subito risultati concreti in termini di risparmio energetico oltre che garantire il contenimento dell’inquinamento luminoso ed ottenere un maggiore comfort visivo per potenziare la sicurezza nelle nostre strade».

Green Light

«Il progetto verrà realizzato in sinergia con l’amministrazione comunale e con i suoi tecnici – spiega Alessandro Breviliero, area manager Business Unit Northern Italy di City Green Light – Il servizio include, oltre alla fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, la riqualificazione e l’adeguamento normativo di tutti i punti luce tradizionali con sorgenti LED, la condivisione del risparmio energetico, il telecontrollo degli impianti con l’adesione al progetto Public Energy Living Lab (PELL) promosso dall’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la manutenzione ordinaria e straordinaria, la condivisione al 50% dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica?nelle infrastrutture a rete), il servizio di call center h24, il servizio di energy management».

Bruno Natale

«Ho seguito personalmente – conclude il vicesindaco Bruno Natale con delega alla Viabilità e all’Illuminazione Pubblica – la delicata fase di passaggio alla nuova realtà di gestione dell’illuminazione pubblica concertando con gli uffici il massimo vantaggio per la nostra città in termini di servizi manutentivi ed efficientamento energetico. Ho avuto particolare attenzione al sistema di segnalazione dei guasti facendo aggiungere al numero verde anche un indirizzo e-mail e soprattutto una App dove poter controllare lo stato dei lavori di ripristino».