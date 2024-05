Selvazzano, Fuschi replica a Piron sui conti del Comune

Il candidato sindaco del centrodestra Mariano Fuschi risponde a quello del PD, l’ex assessore padovano Claudio Piron, che nei giorni scorsi aveva parlato di una “grave situazione finanziaria quasi ingessata” nel Comune di Selvazzano, attribuendone la responsabilità al mutuo sull’impianto natatorio “Carlo Pedersoli”: «Con il PD alla guida di Selvazzano, ogni 10 euro di spesa pubblica 2 se ne andavano in mutui, e solo 8 venivano dedicati ai servizi. Questa la situazione finanziaria che ereditai nel 2009, quando assunsi l’incarico di assessore al bilancio, risanando i conti del Comune e trovando le risorse per finanziare qualcosa come 40 milioni di opere pubbliche. Oggi, grazie soprattutto a quel lavoro, su 10 euro di spesa dei cittadini di Selvazzano solo 70 centesimi finiscono in mutui. Nel mezzo una serie di interventi che hanno scritto in positivo la storia del nostro territorio, dalla curva Boston alla palestra Mennea al Centro per l’Infanzia di Caselle», ha tuonato Fuschi.

«Piron cerca un facile sensazionalismo dicendo che per le piscine abbiamo indebitato il Comune fino al 2040 – spiega ancora Fuschi – una scadenza assolutamente naturale, distante nel tempo solo perché si tratta di un mutuo recente. Del resto i cittadini sanno perfettamente cosa significa accendere un mutuo ventennale per la propria casa. Del resto gli stessi consiglieri del PD hanno votato favorevolmente, in consiglio comunale, ad allungare di altri 15 anni (fino al 2043) la durata di tutti gli altri mutui del Comune, non giudicando evidentemente la scadenza troppo lontana nel tempo. L’unico assessore al bilancio, in tutta la storia di Selvazzano, ad aver estinto anticipatamente dei mutui è stato il sottoscritto», puntualizza Fuschi.

«I precedenti amministratori del PD avevano invece dilapidato oltre 400.000 euro in una discutibile operazione finanziaria basata sui derivati, giocando d’azzardo con i soldi dei cittadini. Queste sono le persone che oggi salgono in cattedra e pretendono di darci lezioni», replica il candidato di FdI. «Quanto alla situazione ‘ingessata’, non lo è certamente da un punto di finanziario: contabilmente la prossima amministrazione avrà la disponibilità di accendere nuovi mutui per circa 20 milioni, ammesso ci sia qualcuno di così pazzo da volerlo. Se poco si è mosso negli ultimi anni, non è stato certo per mancanza di soldi, ma di capacità e di visione. Quella capacità e quella visione che i nostri concittadini hanno conosciuto nell’era Soranzo, e oggi possono e devono essere recuperate per far tornare grande la nostra amata Selvazzano», ha concluso Fuschi.