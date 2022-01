Selvazzano, quasi 190mila euro per rifare strade, marciapiedi e arredo urbano

Selvazzano Dentro risulta tra gli enti beneficiari di contributi ministeriali per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano per l’anno 2022 un contributo di 125.000 euro e per l’anno 2023 di 62.500 euro. «Ora stiamo valutando dove finalizzare al meglio queste risorse su interventi di manutenzione straordinaria» evidenzia la sindaca, Giovanna Rossi. Il contributo per l'anno 2023 è stato assegnato ai Comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022. «Procede quotidianamente il nostro impegno – sottolinea il vice Sindaco Bruno Natale – e stiamo lavorando su molti fronti per manutentare chilometri di strade e marciapiedi. Seguo i lavori ed effettuo i sopralluoghi nei vari cantieri del territorio che è molto esteso. Con costanza e perseveranza continuiamo a lavorare ogni giorno per migliorare la nostra Città e grazie anche a questi contributi cercheremo di farlo al meglio».