Selvazzano, è scontro politico sull'accoglienza dei profughi

Poteva mancare la polemica politica sull'accoglienza di trenta persona nella palestra di Feriole, a Selvazzano? Assolutamente no, e infatti eccola servita. Così a Selvazzano, per scongiurare l'arrivo di trenta persone, lo ripetiamo perché si rischia di fare confusione e indurre a pensare che nel comune arrivino chi lo sa quante persone, è nato un fronte che si oppone alla cosa.

I prossimi ospiti della struttura, la palestrsa di Feriole in via Montecchia, dovrebbero arrivare nella giornata di domenica. Per questo è sorto un "comitato del No" che vede in prima fila quello stesso Filippo Ascierto che aveva lanciato nel 2016 un movimento analogo ad Abano Terme, con tanto di fiaccolata che stimolava un immaginario stile Alabama.

A Selvazzano, anzi a Feriole, più mestamente si sono ritrovati lui ed alcuni esponenti politici della zona, per protestare contro un arrivo deciso dal Governo che è guidato dallo stesso partito di Ascierto, Fratelli d'Italia. «Queste decisioni prese d'imperio - ossia la Prefettura - vanno condivise con i cittadini», hanno fatto sapere. Con Ascierto anche figure che fino che non si è arrivati al commissariamento, amministravano con la sindaca Rossi, come l'ex vice sindaco Bruno Natale. Questa vicenda inoltre innesca un nuovo piccolo, corto circuito nella sezione di Fratelli d'Italia di Selvazzano.

Di una visione opposta è invece l'ex e capogruppo della lista di sinistra Selvazzano Civiva, Vincenzo Vozza, che dal primo marzo 2022 aveva l'incarico da parte del Sindaco ai Diritti umani e all'Immigrazione, deleghe avute come controparte per il sostegno esterno alla sindaca Rossi: «Credo che la sofferenza di queste persone vada rispettata, nessuno affronta il mare se non perché è costretto dalla fame, dal desiderio di una vita migliore. L'accoglienza di questi migranti è un atto di umanità in una situazione di emergenza, che non va confuso col progetto da me fortemente sostenuto del SAI- Sistema Accoglienza e Integrazione, come fanno (artatamente o per grave disinformazione) gli organizzatori del comitato. Al comitato che si oppone all'accoglienza a Feriole quanti ne seguiranno? No a Caselle, no a Tencarola, no altrove. Not in my backyard, non nel mio ritaglio di giardino», attacca Vozza. .«Sicuramente, accogliere nei giorni del ferragosto, senza aver dato comunicazione ai residenti, può creare malumori. Ma strumentalizzare politicamente e cavalcare il dissenso è quanto mai meschino in questo momento», dice senza tanto girarci intorno. «Mi chiedo se prima di lanciarsi in queste iniziative, i promotori del comitato abbiano parlato col Commissario De Lucia, se si siano informati sulle condizioni di questi migranti, se abbiano fatto proposte alternative concrete, offerto aiuto, aperto prima di tutto le loro case. La politica, che a Selvazzano ha miseramente fallito, faccia un passo indietro, con decenza, almeno stavolta. E il governo del paese pensi alle dimissioni: Meloni e Piantedosi hanno fallito su tutta la linea».