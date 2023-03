“Sulle strade d’Etiopia”, i ritratti di Mirco Bortolato in mostra a Palazzo Maestri

Si inaugura venerdì 24 marzo, alle 18:00, la mostra fotografica “Sulle strade d’Etiopia” del fotografo Mirco Bortolato, presso Palazzo Eugenio Maestri, in via Roma 32 a Selvazzano Dentro. Sarà possibile visitarla tutti i giorni fino al 7 aprile 2023.

Con questa mostra fotografica dal titolo quanto mai suggestivo "Sulle strade d'Etiopia'” Mirco Bortolato riesce a unire le tre grandi passioni che da molti anni lo coinvolgono e riempiono il suo animo sensibile: la fotografia, e in particolar modo il ritratto, i viaggi visti come grande opportunità di conoscenza e di confronto e la solidarietà. L'Etiopia, la terra dell’ottava armonia, così chiamata dal poeta Tsegaye Gabre Medhin nella poesia Il ritorno del figlio, diventa per l'autore l'occasione per congiungere le tracce e i segni del suo “io” in un unico tratto dove fotografia, viaggio e solidarietà si fondono.

La scelta di portare in bianco e nero gli sfondi delle immagini scattate nella valle del fiume Omo serve a Mirco Bortolato per far risaltare, grazie alle sue indubbie capacità di ritrattista, le magnifiche caratteristiche di una popolazione indigena orgogliosa; seguendo i paesaggi umani che ci propone nelle strade d'Etiopia possiamo immaginare le innumerevoli occasioni di incontro, la prova provata dell'amore per il viaggio con le sue mille sfaccettature ed opportunità. Infine sarà possibile approfondire le immagini legate alle attività solidali, nell’apposito spazio dedicato all’Associazione L’Orto di Marco.

La mostra è un invito a guardare questo straordinario, bello e antico paese, con occhi disincantati, consapevoli di una quotidianità difficile e di un domani molto complesso. Per chi desidera avere una prospettiva più ampia del lavoro fotografico in Etiopia di Mirco Bortolato si consiglia la visione dell'audiovisivo “L'ottava Armonia” della durata di 9 minuti in riproduzione nello schermo nella sala.