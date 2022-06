Al Maap la visita di Sen Samuel Ouattara, ambasciatore in Italia per la Costa d’Avorio

Mattinata importante ieri 29 giugno al Mercato Agro Alimentare di Padova, dove il presidente Maurizio Saia assieme al direttore Francesco Cera ha accolto la visita di Sen Samuel Ouattara, ambasciatore in Italia per la Costa d’Avorio, assieme al Console Onorario del Triveneto Claudio Giust. «Non è stata solo una visita di cortesia – spiega il presidente Maurizio Saia – La Costa d’Avorio sta iniziando ad organizzare la vendita di frutta e verdura, creando dei veri e propri mercati. Si tratta di una scelta importante e per questo la delegazione sta studiando gli esempi virtuosi tra i quali ha individuato anche la nostra struttura. La Costa d’Avorio ha anche una importante produzione di frutta, specialmente ananas e banane, e sta cercando dei partner per sviluppare questo settore della sua economia, sia potenziando l’export che realizzando degli impianti per la lavorazione della frutta in modo da esportarne poi i preparati, ad iniziare dal succo d’ananas. Il Maap sta continuando ad esercitare un ruolo di primo piano in quanto mercato leader nazionale proprio per le esportazioni: anche per questo viene preso come punto di riferimento dai paesi esteri».