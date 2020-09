I "vandali dei murales" colpiscono ancora: imbrattata in pieno centro una creazione di Seneca

Una sorta di "par condicio". Ma di quelle a cui avremmo fatto volentieri a meno: dopo Kenny Random anche Seneca è stato preso di mira dai vandali dei murales.

Seneca

È successo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre in via Umberto I, in pieno centro a Padova: a essere rovinata, questa volta, una creazione realizzata da Seneca, writer padovano, sotto ai portici in cui si trova il ristorante "Antonio Ferrari - Storie di cibo e di vino". Non si può però pienamente parlare di "ignoti", visto che le quattro lettere poste sopra ai due innamorati del murale formano una firma precisa: anche quest'opera verrà sistemata a tempo di record?