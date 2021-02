Sensi unici pedonali in centro, Bonavina: «Grande affluenza ma tutto è andato liscio»

Nel secondo sabato di senso unico pedonale in centro storico che verrà replicato anche domenica 21 e nei prossimi weekend, sempre dalle 14 alle 19, i cartelli posizionati dall'amministrazione per indirizzare le persone verso i percorsi alternativi hanno funzionato. Nessun problema si è riscontrato e tutti sono stati molto collaborativi, come ha voluto sottolineare l'assessore Bonavina.

«Il flusso pedonale - ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina, - è stato molto consistente ma, al tempo stesso, molto ordinato. I cartelli che indicavano i tragitti alternativi si sono rivelati molto utili. Continueremo ad adoperarli pure nei prossimi weekend, perché l’obiettivo primario deve restare quello di tutelare la salute pubblica e, dunque, di evitare gli assembramenti. Il Covid è sempre in agguato, di conseguenza bisogna ancora mantenere alta l’attenzione, senza correre il rischio di vanificare i grandi sacrifici che abbiamo fatto nell’ultimo anno».