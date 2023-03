Sequestro di bigiotteria pericolosa, Bertin tuona: «Il Centro Ingrosso Cina va chiuso»

Ancora il Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti al centro di un sequestro ad opera della guardia di finanza del comando provinciale di Padova. «Per fortuna - commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin - c’è l’azione meritoria e costante delle Fiamme Gialle a contrastare un fenomeno, quello della contraffazione, che a torto viene sottovalutato quando invece presenta rischi importanti anche per la salute».

Patrizio Bertin

Nello specifico la guardia di finanza ha tolto dal mercato oltre un milione di articoli di bigiotteria con il marchio "nichel free" con le etichette apposte in modo arbitrario e direttamente dal rivenditore, senza effettuare i test previsti dalla normativa vigente. «Il disprezzo di questi “operatori” - continua Bertin - verso le più elementari norme che regolano il commercio sono alla base di comportamenti che, purtroppo, non sono eccezioni ma regola difficilmente contrastabile. Per questo, da tempo, chiediamo che il Centro Ingrosso Cina di corso Stati Uniti venga chiuso».