Nuovo Ospedale, Giordani: «Con le procedure accelerate si possono guadagnare fino a due anni»

Riceviamo dal sindaco Sergio Giordani e pubblichiamo:

«È un'ottima notizia che la Regione abbia autorizzato l’Azienda ospedaliera di Padova a procedere con bando di progettazione del nuovo ospedale. Padova Est e Nuovo Giustinianeo: due poli di pari dignità ed entrambi di assoluta eccellenza, che rappresentano la sfida più grande che ha Padova davanti a sé. Per il suo futuro, per la salute pubblica, per lo sviluppo del nostro territorio. Come sindaco sono orgoglioso di aver contribuito a questo risultato con una ricetta molto semplice: decidere, collaborare, non litigare, accelerare i tempi lavorando a più non posso con tutti i collaboratori. È altrettanto un'ottima notizia che il finanziamento per queste opere sia già individuato e provenga da fondi pubblici al 100%, una grande garanzia che col Consiglio Comunale abbiamo sempre chiesto e che allontana con decisione le speculazioni e le rendite non necessarie di soggetti privati su temi che toccano la salute di tutti noi. Ora la città, i medici, il personale sanitario chiedono una cosa sola e la chiedono soprattutto in una fase pandemica tremenda che ci ha fatto capire come la professionalità si esprima al meglio nelle migliori e moderne strutture tutelando ancora di più la salute e salvando le vite umane: la richiesta è fare presto, accelerare i tempi di realizzazione. Ora il pallino è in mano alla Regione, che sta operando bene tramite Zaia e tramite l’ottimo operato del dottor Flor e del dottor Dal Ben. Penso però che lo spirito di piena collaborazione su un'opera che non conosce parte politica debba continuare da parte di tutte le istituzioni. Comune, Provincia, Università, Camera di Commercio: dobbiamo lavorare assieme per cogliere le opportunità del presente e far valere anche a Roma le regioni del territorio. Con le procedure accelerate già previste dalle norme ma anche con quelle nuove ventilate dal Governo e dal Presidente del Consiglio, oltre che dal Commissario Europeo Gentiloni si possono guadagnare fino a due anni, che la via sia quella commissariale o un altra due anni sono un vantaggio decisivo. Questa accelerazione sarebbe un valore immenso per la comunità che potrebbe contare nel doppio polo della salute pronto entro 5 anni e sulla più ampia garanzia di trasparenza derivata dall’occhio vigile degli enti pubblici preposti. Penso vada colta, la nostra città lo merita ma soprattutto è un investimento nella salute di tutti. Facciamo squadra assieme per conseguire l’obiettivo, io sono a disposizione».