Il Comune dell'Alta stanzia 50mila euro per abbattere gli aumenti dei costi dei servizi scolastici

L’amministrazione comunale di Carmignano di Brenta continua il suo impegno elettorale nell’ambito delle politiche di bilancio: anche per quest’anno il bilancio risulta perfettamente in equilibrio senza dover applicare l’addizionale IRPEF comunale, restando cosi uno dei pochissimi Comuni che non riscuote questa tassazione.

Carmignano di Brenta

Nonostante il continuo aumento dei costi che si sta registrando negli ultimi anni causato dal periodo storico-sociale che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale ha deliberato ulteriori 50mila euro a bilancio per abbattere i costi dei servizi scolastici e tutelare le famiglie già aggravate da questo momento di crisi. In questo modo non ci sarà alcun aumento delle rette della mensa e del trasporto scolastico cosi da permettere a tutte le famiglie di poter usufruire di questi importanti servizi utili durante l’anno scolastico prevedendo inoltre delle agevolazioni fiscali destinate alle fasce sociali più deboli della popolazione. Per garantire dunque i tanti servizi offerti alla comunità e agevolare le famiglie sulle quote, l’amministrazione comunale non aumenta le tasse ai cittadini applicando l’addizionale Irpef ma stanzia un supporto economico direttamente dal bilancio comunale.

Eric Pasqualon

Il sindaco Eric Pasqualon dichiara: «È fondamentale tenere alta l’attenzione sulle politiche di bilancio rivolte a tutelare le famiglie in questo momento di crisi. Una buona e attenta Amministrazione Comunale si deve impegnare a garantire tutti i servizi alla comunità senza aggravare direttamente sulle “tasche” dei cittadini. La scuola è da sempre una nostra priorità: oltre ai servizi scolastici vengono finanziati tanti progetti che vanno ad arricchire l’offerta formativa scolastica. Continua così il nostro impegno elettorale con il quale abbiamo avuto la fiducia da parte dei nostri elettori».