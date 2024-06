Nasce "Spazio Parola", l'asilo per i bambini seguiti dai servizi sociali

Mercoledì 26 giugno è stato inaugurato al Settore Servizi Sociali del Comune di Padova - via del Carmine 13, lo “Spazio Parola” destinato ad accogliere e a supportare i bambini e le bambine della nostra città seguiti dal Servizio Sociale territoriale e dal Centro per l’Affido e la Solidarietà Famigliare. Lo "Spazio Parola" è uno spazio a misura di bambino/a per fare spazio alle parole e agli sguardi dei bambini/e, alle loro visioni e ai loro sogni per renderli sempre più protagonisti dei progetti che i servizi attivano a loro favore. Si tratta di uno spazio in cui attraverso strumenti quali i giochi, i colori, i libri, è possibile favorire l'espressione dei bambini/e e un ascolto attivo e profondo a livello relazionale e familiare. Grazie alla donazione di LIONS - Padova Antenore, è stato possibile rendere questo spazio bello e accogliente.

Soddisfatto il presidente del Lions Club - Padova Antenore, Nicola Lissi, per "l’impegno e le energie che, nel corso dell’anno, Lions ha rivolto ai bambini/e e alle famiglie vulnerabili della nostra città. Lo “Spazio Parola” rappresenta il fulcro dell’investimento garantito." L'assessora al Sociale, Margherita Colonnello, ringrazia Lions Club Padova Antenore "non solo per aver sostenuto questa iniziativa ma anche per la donazione data a sostegno delle attività finalizzate alla promozione dell'affido e della solidarietà familiare, nonché per l'acquisto di materiali e strumenti, destinati ai ragazzi/e che frequentano i centri di animazione territoriale, diffusi nei quartieri della città, a sostegno delle attività ricreative e di socializzazione che si svolgono in questi spazi aggregativi".