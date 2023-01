Servizio civile fra gli emarginati nell'alta padovana: posti nelle realtà di accoglienza, case famiglia e coop

L'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato in tutta Italia 290 posti, e 51 all'estero, per i giovani tra i 18 e i 28 anni interessati ai progetti di Servizio Civile Universale, che si caratterizzano per la vicinanza a situazioni di grave emarginazione sociale. Il bando chiude il 10 febbraio 2023 alle 14.00 e per partecipare è richiesto il possesso dell'identità digitale SPID. I giovani riceveranno un contributo spese di almeno 440 euro mensili. Fra le destinazioni all'estero: Albania, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Francia, Germania, Kenya, Paesi Bassi, Romania, Sri Lanka, Svizzera, Thailandia e Zambia.

Alta padovana

In particolare in Veneto i candidati parteciperanno ad una selezione per 22 posti nelle realtà di accoglienza, nelle case famiglia e nelle cooperative sociali. Nell'alta padovana i giovani potranno inserirsi: in una casa di accoglienza con adulti senza dimora o con disabilità, che richiedono un accompagnamento nello svolgimento delle attività quotidiane per il rinforzo dell'identità personale; in un centro diurno per persone disabili, nel quale sono proposte attività di laboratorio (riciclo di carta, lavorazione di oggetti e del legno, recupero del feltro) e di sviluppo delle autonomie. 3 sono le posizioni aperte in provincia. Sono previsti momenti di confronto e di formazione; per meglio orientare i giovani nella scelta del progetto l’associazione offre l’iniziativa Porte aperte al Servizio Civile: prova tre giorni!, un’opportunità per conoscere direttamente lo stile dell’ente e le progettualità.

Chi può partecipare

Possono partecipare al bando i giovani, senza distinzione di sesso, che al momento della presentazione della domanda avranno compiuto 18 anni e meno di 29; gli altri requisiti e le modalità di iscrizione sono presentati sul sito: serviziocivile.apg23.org; è possibile chiedere informazioni anche attraverso il numero Whatsapp 3402241702. Spiega Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII: «In un momento storico caratterizzato da incertezza, guerra e timore, il servizio civile rimane un’opportunità unica per i giovani di diventare protagonisti di un forte cambiamento. Un'occasione per scoprirsi, per riappropriarsi della capacità di sognare, facendo qualcosa per sé stessi e per gli altri».