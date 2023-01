Servizio civile, si riparte con centinaia di giovani a sostegno delle comunità locali

Nell’assistenza agli anziani, nei progetti educativi per i minori, tra gli scaffali di una biblioteca: sono alcune delle mansioni che verranno assegnate a oltre 200 giovani dai 18 ai 28 anni, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Fanno parte dei progetti di servizio civile elaborati e coordinati da Anci Veneto in rete con altre nove Anci regionali.

Bando

La scadenza per presentare la domanda è il prossimo 10 febbraio, entro le 14, attraverso il form https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per l’ammissione i giovani dovranno affrontare due colloqui obbligatori, uno con i responsabili dell’Associazione dei Comuni Veneti e l’altro con i funzionari del Comune in cui andranno a operare. Una volta selezionati, inizierà un anno a supporto di intere comunità, scandito da momenti di formazione sia generali che specifici per il singolo progetto. A cui si aggiunge, sempre per i volontari scelti, la possibilità di beneficiare del tutoraggio e della certificazione delle competenze acquisite durante l'anno.

I posti

Nello specifico i bandi sono 14 per il Veneto, per 145 volontari (di cui 3 con disabilità), e 12 per alcuni Comuni del Friuli Venezia Giulia, per 68 volontari (di cui 4 disabili). Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3jM5Rvw