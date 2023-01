Servizio civile universale, due selezioni aperte ad Albignasego

Servizio civile universale, due opportunità aperte nel Comune di Albignasego: la proposta è riservata a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti), il termine per la presentazione delle domande scade il prossimo 10 febbraio. I due volontari selezionati avranno la possibilità di dedicarsi rispettivamente a un progetto nell’area sociale e a un progetto che coinvolge la biblioteca comunale. «E’ la prima volta che mettiamo in campo progetti di servizio civile – commenta Anna Franco, assessore alle Politiche giovanili – ci auguriamo di riscontrare interesse da parte dei giovani adulti della nostra Città, da cui può arrivare un apporto di idee “fresche” e di energie per innovare i servizi ai cittadini».

Sociale

Nel primo caso il volontario sarà coinvolto nel supporto alle attività in ambito sociale, dal servizio educativo domiciliare al centro aggregazione ragazzi “After hour” fino al trasporto sociale e alle attività di pianificazione e monitoraggio degli interventi. Il secondo progetto riguarda invece le iniziative culturali organizzate presso la biblioteca (e non solo) oltre all’attività di miglioramento e di promozione dei servizi attivi. «Il servizio civile – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – rappresenta un’opportunità di partecipare alla vita sociale e civile del nostro territorio e un’occasione di crescita e di apprendimento, utile ad acquisire competenze nuove da spendere nel mondo del lavoro. Una proposta che confidiamo possa essere raccolta con entusiasmo».

Comune

Un’iniziativa che si iscrive in un più ampio impegno del Comune a favore dei giovani con l’attivazione di progetti formativi che fanno leva sulla partecipazione sociale e civile: va in questa direzione l’iniziativa di successo “Ci sto? A fare fatica” che nelle estati del 2021 e 2022 ha coinvolto ragazzi fra i 14 e i 19 anni, supportati da giovani tutor e da volontari “handyman”, in una serie di attività dedicate alla cura dei beni pubblici. Le domande di partecipazione ai progetti di servizio civile previsti dal Comune di Albignasego per l'anno 2023, devono essere inviate esclusivamente on-line sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro il giorno 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.