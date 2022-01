22 posti per un anno di servizio civile universale con il Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo

Il 13 dicembre scorso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatrici e operatori di Servizio Civile Universale. Rientra tra i programmi ammessi anche il programma del Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo “Rigener-Azioni 2030: creiamo comunità inclusive e solidali” che ha come ambito di azione l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.

I progetti

Il programma è suddiviso in 5 progetti, da realizzarsi tra Padova e Venezia per un totale di 22 posti a disposizione. Obiettivo comune dei progetti, che coinvolgeranno 10 diverse realtà associative, è rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

L’importanza del servizio civile universale

Niccolò Gennaro, direttore del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo commenta «Il CSV di Padova e Rovigo ha investito molto nel Servizio Civile Universale in questi anni per divenire ente di accoglienza, per fornire questa opportunità anche alle piccole associazioni che altrimenti non avrebbero la forza per sostenere tutte le fasi di gestione e progettazione, ma anche per diffondere sempre più questa importante occasione di crescita con incontri nell’ambito di Solidaria e con l’adesione a CSEV - il Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile in Veneto. Crediamo infatti che il Servizio Civile Universale sia sempre più strategico per avvicinare le ragazze e i ragazzi al mondo del Terzo Settore, per condividere con loro i valori di cittadinanza attiva e difesa nonviolenta della Patria e per completare il loro bagaglio di competenze non formali e di cittadinanza sempre più richieste in ambito lavorativo».

Questi nel dettaglio i progetti:

Per la comunità noi ci siamo ancora: con il Servizio Civile tieni acceso il motore della solidarietà!

con 4 posti disponibili nella sede del Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo RIGENER/ARTI. Arte per il territorio e la comunità

con 4 posti disponibili nelle associazioni: Associazione Culturale Fantalica e Associazione Nova Symphonia Patavina Servizio Civile: uno spazio per re-inventare il dialogo interculturale

con 5 posti a disposizione nelle associazioni: XENA centro scambi e dinamiche interculturali, Open Your Borders, Associazione Popoli Insieme Il Servizio civile per una società inclusiva, nessun@ esclus@!

con 5 posti disponibili nelle associazioni: Associazione Granello di Senape, Associazione Ali Solidali, Fondazione La Casa Verso il 2030: ambasciatori di volontariato per lo sviluppo sostenibile

Tutti i progetti avranno durata di 12 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni a settimana e la domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 26 gennaio, con SPID.

Incontri formativi

Per illustrare i progetti ai giovani interessati sono previsti alcuni incontri informativi online con il seguente calendario, in fase di aggiornamento:

Giovedì 13 gennaio 2022 – ore 14 – 16

Verso il 2030: ambasciatori di volontariato per lo sviluppo sostenibile

Martedì 18 gennaio 2022 – ore 10 – 12

Servizio Civile: uno spazio per re-inventare il dialogo interculturale

XENA centro scambi e dinamiche interculturali, Open Your Borders, Associazione Popoli Insieme

Giovedì 20 gennaio 2022 - ore 16 - 17

Per la comunità noi ci siamo ancora: con il Servizio Civile tieni acceso il motore della solidarietà!

CSV Padova e Rovigo

Qui tutti i dettagli dei progetti:

https://www.csvpadovarovigo.org/servizio-civile-universale-2021-22-info-utili/

Si segnala inoltre che CSEV, il Coordinamento Spontaneo degli Enti di Servizio Civile del Veneto ha pubblicato una utile mappa con tutti i progetti degli Enti che aderiscono al coordinamento:

https://www.csev.it/2022/01/11/servizio-civile-universale-2022/