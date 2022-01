Servizio civile universale, 56 giovani per nove progetti: tutte le opportunità del Comune di Padova

Il Comune di Padova seleziona 56 persone di età compresa tra 18 e 28 anni per la realizzazione di nove progetti di Servizio civile universale che si realizzeranno negli ambiti del sociale, delle politiche scolastiche, delle politiche giovanili, della cultura e dell’intercultura. Le operatrici e gli operatori volontari saranno chiamati a svolgere il proprio servizio per 12 mesi, impegnati 25 ore a settimana, con un assegno mensile di 444,30 euro al mese e permessi retribuiti.

La domanda

Non semplici volontari ma veri e propri operatori che affiancheranno il personale del Comune e delle Cooperative che gestiscono i servizi per svolgere attività e servizi erogati da diversi settori del Comune, oltre che dai partner, l’associazione Down Dadi e FOCSIV – Volontari nel mondo. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio. La scadenza è fissata alle 14 del 26 gennaio 2022.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’ufficio Progetto Giovani, https://www.progettogiovani.pd.it/ .

La formazione

Per le ragazze e i ragazzi selezionati, dopo l’accoglienza da parte delle autorità e dei responsabili dei singoli progetti, l’esperienza inizierà con un percorso di formazione che, a partire dalle tematiche generali legate al volontariato, al terzo settore e alla difesa non armata della patria, si svilupperà in percorsi diversificati per ciascun progetto, legati alle attività che saranno svolte nel corso dell’anno.

Come si è reso evidente nelle ultime edizioni, in piena emergenza Covid, il contributo dei volontari è stato in molti casi fondamentale per garantire continuità dei servizi o la riconversione degli stessi in accordo alle norme di sicurezza.

I progetti

Di seguito una sintesi dei progetti attivati.

Giovani a Progetto 2022. Cinque persone impegnate nelle attività dell'Ufficio Progetto Giovani, nelle aree Creatività, Informagiovani, Animazione, Spazio Europa e comunicazione. Supporteranno le azioni e i servizi rivolti ai giovani, la realizzazione di corsi di formazione, gli incontri informativi, gli sportelli e le attività quotidiane, gli eventi speciali e i festival. Il servizio si svolgerà presso la sede di via Altinat e al PG Lab di piazza Caduti della Resistenza. Motivazioni. Area Adulto - Anziani 2022. Sei giovani svolgeranno il servizio civile con il Settore Servizi Sociali e saranno impegnati negli accompagnamenti di persone anziane e persone adulte in disagio economico e sociale, aiutandole in percorsi di inserimento lavorativo e orientamento ai servizi sia in gruppo che individualmente. Motivazioni. Area Minori - Famiglie 2022. Sei giovani saranno impegnati nel Settore Servizi Sociali a favore di minori e famiglie in difficoltà in contesti di gruppo, nei centri di aggregazione territoriale e nei centri estivi, o individualmente attraverso il supporto scolastico in contesti domiciliari, in presenza e online, e collaborando con l'Ufficio della Tutela Minori nel monitoraggio dei progetti attivi nel territorio o con i cc.ss.tt nel collegamento con le famiglie e rete dei servizi territoriali. Piccoli Intrecci 2022. 15 persone impegnate nelle scuole dell'infanzia comunali in affiancamento delle insegnanti nelle sezioni e dedicati ai bambini dai 3 ai 5 anni durante la quotidianità e la routine prevista nelle sezioni. Esperienze per l’inclusione e lo sviluppo di comunità. Le quattro persone coinvolte, avranno l’obiettivo di supportare e connettere gli adulti in condizione di disagio economico e sociale, favorendo orientamento e coinvolgimento nel territorio, per incontrare persone e investire nelle proprie risorse e capacità. Libr@mente 2022. Quattro persone impegnate nella Biblioteca Civica di Padova sia per le attività ordinarie di accoglienza dell’utenza e assistenza al prestito, sia per la progettazione e la realizzazione di attività culturali volte alla promozione della lettura. Museinjeans 2022. Otto giovani opereranno nel prestigioso complesso museale degli Eremitani e della Cappella degli Scrovegni, partecipando alla progettazione di attività culturali oltre che alla catalogazione di opere e collezioni archeologiche e librarie. Down in Town 2022. Quattro volontari impegnati nelle attività quotidiane dell'associazione Down Dadi per mantenere il supporto alle famiglie e alle persone con sindrome di Down permettendo costante connessione tra questi ragazzi e ragazze e l'associazione a loro dedicata nella promozione di percorsi di autonomia. Migranti e intercultura: ridurre le ineguaglianze. Quattro persone saranno coinvolte nel lavoro di FOCSIV – Volontari nel mondo presso l’ONG Amici dei Popoli di Padova. Il loro compito sarà quello di supportare l’integrazione di persone straniere, soprattutto minori e donne, attraverso la realizzazione di corsi di lingua italiana, laboratori didattici, doposcuola e attività di comunicazione.

Per informazioni: Comune di Padova – Ufficio Servizio Civile - Email: serviziocivile@comune.padova. it