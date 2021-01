Servizio civile universale: aperte le iscrizioni, nove posti anche al CSV Padova Rovigo

C’è tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio 2021 per presentare domanda per il Bando di selezione per operatrici/ori volontarie/i di servizio civile universale che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha aperto. I posti disponibili per i progetti da realizzarsi in Italia e all’estero sono 55.793

Il CSV Padova Rovigo, ha ottenuto il finanziamento di due programmi per un totale di 9 progetti, da realizzarsi tra Padova e Venezia. I progetti coinvolgeranno numerose associazioni del territorio e i 58 operatori volontari che verranno scelti e che si occuperanno, tra l’altro, di integrazione lavorativa delle persone con disabilità, di supporto al trasporto sanitario, di intercultura, di social housing, di inclusione.

Dettagli

Nello specifico i due programmi sono:

1 - “Tutti dentro o tutti fuori? L’inclusione sociale nelle sue diversità” ha come ambito di azione il sostegno, l’inclusione e la partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese. Il programma contiene 6 progetti, da realizzarsi tra Padova e Venezia, peri 26 posti totali. Obiettivo comune dei 6 progetti, che coinvolgeranno diverse realtà associative del territorio di riferimento, è rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

2 - “Stare-bene o Bene-essere: due concetti a confronto” ha come ambito di azione la tutela del diritto alla salute per favorire l’accesso ai servizi e garantire l’autonomia e il benessere della persona.

A Padova

Il programma comprende 3 progetti, da realizzarsi nella provincia di Padova, per 31 posti totali. Obiettivo comune dei 3 progetti, che coinvolgono 6 diverse realtà associative del territorio provinciale, è assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, come previsto dall’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Durata

Tutti i progetti avranno durata di 12 mesi e prevedono un impegno settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni a settimana, solitamente dal lunedì al venerdì.

Ulteriori informazioni

Per saperne di più martedì 26 gennaio 2021 dalle 10.30 alle 12 ci sarà un incontro informativo on line su cos’è il Servizio Civile Universale, come si prepara la candidatura, quali sono i progetti del CSV Padova Rovigo.

Per partecipare basta iscriversi dal sito del Csv Padova Rovigo https://csvpadova.org/servizio-civile-universale-2020-21-info-utili-per-le-i-giovani-aspiranti-operatori/