Progetto “Antenne ambientali”, il servizio civile 2022 targato Legambiente Padova

Anche quest'anno è uscito il bando del servizio civile, un'importante occasione di crescita personale e professionale per giovani che hanno voglia di dedicare un anno della propria vita al servizio di progetti per la comunità.

I posti disponibili

Agli interessati Legambiente Padova, propone il progetto “Antenne Ambientali”: un percorso di 12 mesi in cui giovani tra i 18 e 28 anni potranno mettersi in gioco con un'esperienza varia e stimolante in difesa dell'ambiente e per la promozione di stili di vita sostenibili. Sono disponibili 4 posti.

Le proposte

Il programma vuole sensibilizzare e informare i territori sulle tematiche ambientali, attraverso la riscoperta delle risorse locali. Le azioni che vedranno coinvolti i volontari spazieranno dall'organizzazione di eventi e campagne, alle attività di monitoraggio e cura del territorio, fino alla comunicazione e divulgazione ambientale.

Il percorso formativo

È inoltre previsto un percorso formativo specifico sui temi che vanno dal cambiamento climatico e sviluppo sostenibile nei territori, al ruolo delle amministrazioni in contesti come quello della gestione dei rifiuti, alla mobilità dolce e sostenibile e che, per finire, toccherà aspetti più pratici legati alla comunicazione e all'organizzazione di eventi. Ulteriori informazioni potranno essere reperite su www.legambientepadova.it . Se non basta scrivere a circolo@legambientepadova.it.

Il servizio prenderà avvio a maggio 2022 e prevede un monte ore richiesto di circa 25 ore settimanali con un'indennità di 444,30 euro mensili.

La domanda dovrà essere presentata entro il 26 gennaio alle ore 14:00 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).