Albignasego: trasporto per il vaccino anti Covid, una ventina di anziani ne ha già usufruito

Anche in occasione del secondo turno di vaccinazione anti-Covid alcuni anziani, impossibilitati a raggiungere il padiglione della Fiera di Padova in maniera autonoma, hanno richiesto il servizio di trasporto gratuito allestito dal Comune di Albignasego. Lunedì primo marzo due pensionati costretti sulla sedia a rotelle hanno raggiunto, insieme ai loro accompagnatori, il padiglione fieristico a bordo del Ducato comunale attrezzato al trasporto delle carrozzine. Un’altra persona è stata invece accompagnata dal mezzo della Croce Rossa Italiana, mentre 23 anziani, insieme ad alcuni loro accompagnatori, sono giunti a Padova a bordo di un pullman, che, in tre turni diversi, li ha raggiunti fino in prossimità delle loro abitazioni e li ha portati a sottoporsi alla prima dose vaccinale.

Servizio apprezzato

Un servizio molto apprezzato, come ha verificato personalmente il sindaco Filippo Giacinti, che ieri è andato a salutare una di queste “comitive” in partenza per la fiera: a risultare graditi agli anziani sono la comodità di avere il pullman che li passa a prendere quasi sotto casa e l’occasione di chiacchierare con dei coetanei, pur mantenendo le opportune distanze, durante il tragitto. «Il Comune di Albignasego ha predisposto una rete di trasporto gratuito» illustra il sindaco Filippo Giacinti «dedicato alle persone che avessero difficoltà a raggiungere la fiera con mezzi propri. Per effettuare questo servizio ci avvaliamo della collaborazione dei volontari e delle associazioni della Rete di solidarietà, ma abbiamo messo a disposizione anche un pullman di una ditta di trasporto, sostenendone i relativi costi».

L’Ulss6 Euganea sta recapitando agli interessati dalle vaccinazioni una lettera che riporta le indicazioni della data e dell’orario in cui recarsi in fiera; il Comune, a sua volta, informa i cittadini delle modalità da seguire per accedere al servizio di trasporto gratuito per chi ne avesse bisogno.

Prenotazioni

Il servizio va prenotato possibilmente almeno tre giorni prima della data di vaccinazione telefonando al numero 0498042257, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14, ma se c’è posto si accettano anche ritardatari. «Una volta raccolte tutte le richieste, i servizi di trasporto saranno organizzati in base agli orari delle prenotazioni vaccinali» precisa l’assessore al Sociale, Roberta Basana. «Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con il numero di mezzi e di volontari, che ringraziamo ancora una volta per la grande disponibilità che riservano alle iniziative solidali della nostra Città». Si è inoltre in attesa dell’attuazione dell’accordo siglato con i medici di Medicina generale, in base al quale anche loro potranno somministrare le dosi di vaccino ai propri pazienti. «Appena verrà dato il via libera e si capiranno le modalità» conclude il sindaco Giacinti «incontreremo i nostri medici di medicina generale per dare loro la disponibilità del Comune a mettere a disposizione spazi per le vaccinazioni o altro supporto di cui dovessero aver bisogno».