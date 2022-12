Sesso e volentieri: i veneti lo fanno tre volte a settimana

Sesso, ecco le nuove statistiche: in Italia 2,6 rapporti ogni settimana. Secondo i risultati del Sondaggio di Natale di Incontri-ExtraConiugali.com gli italiani fanno sesso più spesso e cercano maggiori trasgressioni.

Dati

Questo è il bilancio di fine anno del sito più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato: gli italiani di età compresa tra i 18 ed i 50 anni “lo fanno” mediamente 123 volte all’anno, ovvero 10 volte al mese, il che significa 2,6 rapporti ogni settimana con una durata media che dal sondaggio risulta essere di 8,5 minuti. Insomma quasi il doppio rispetto alla media planetaria che —secondo il valore medio degli studi in materia— è di 72 rapporti all’anno con una media di 6 rapporti al mese, ovvero 1,5 volte a settimana.

Tre

Secondo il quotidiano britannico «Daily Mail» le coppie felici dovrebbero consumare dai 3 ai 4 rapporti sessuali la settimana, condizione che quindi non viene soddisfatta nel resto del mondo ma che si concretizza proprio in Italia. In questa graduatoria particolare il Veneto si piazza poco dopo Lombardia e Campania che detengono il dato più alto in questa speciale classifica, con una media di circa tre volte a settimana. La durata di ogni rapporto, secondo questo sondaggio, sarebbe poco superiore agli otto minuti.