Settanta calendari dell'Avvento donati ai piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica

Settanta sorrisi per settanta calendari dell’Avvento donati ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica. Alla consegna erano presenti il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile Vincenzo Gottardo, il presidente di Team for Children Chiara Girello Azzena, un gruppo di coristi del MovieChorus con la direttrice Erika De Lorenzi e il personale del reparto. Il sostegno per Team for Children continuerà anche in occasione delle Festività Natalizie con un concerto benefico che si terrà mercoledì 8 dicembre alle 18,30 al Teatro Verdi di Padova con la partecipazione del Moviechorus che animerà la serata con 150 coristi, una band live di 10 elementi e performance di danza acrobatica con effetti scenici. Al concerto si uniranno le ragazze “Stranger Teens” del gruppo adolescenti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova.

Gottardo

«La Provincia di Padova - ha spiegato Gottardo - è da sempre vicina a Team for Children per sostenere progetti in ambito medico, didattico e logistico. La donazione di oggi è solo un piccolo gesto ma vuole essere una testimonianza di solidarietà e generosità, soprattutto vuole portare un po’ di serenità ai bambini che trascorreranno il Natale in reparto. Ringrazio quindi Conad Superstore Bezzecca per questa opportunità che è la testimonianza di quanto sia radicato l’impegno sociale e la partecipazione attiva nella nostra regione.

Team for Children

«Speriamo – ha concluso Chiara Girello Azzena - che i bambini e ragazzi del nostro reparto possano aprire l’ultima casellina del calendario nel calore delle loro case, circondati dall’affetto delle loro famiglie». «L’attenzione verso i più piccoli e fragili - ha detto il rappresentante di Conad Superstore Bezzecca - è parte dell’impegno del nostro gruppo. Siamo consapevoli che un’azienda realmente integrata nel tessuto sociale debba ascoltare i bisogni delle persone e farsene carico. Si tratta di un piccolo aiuto, ma ci auguriamo possa essere significativo».