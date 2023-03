La Setten: «Sidem aveva ottime referenze, sorpresi anche noi»

Un fulmine a ciel sereno quello che è piombato non solo sulla città di Padova ma anche su chi si sta occupando di realizzare la nuova pediatria. E pensare che su un'opera dove saranno curati i bambini ci voleva lucrare la 'ndrangheta rende l'idea di quanto sia ormai penetrata anche qui a nord est. Anche la ditta appaltatrice, la trevigiana Setten, si è appunto detta molto sorpresa nell'apprendere la notizia che una delle ditte a cui avevano subappaltato una parte di lavori è stata allontanata dal cantiere e interdetta da lavori legati alla pubblica amministrazione perché il suo proprietario sarebbe un affiliato a una cosca calabrese che da anni è presente tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Setten

«In riferimento agli avvenimenti che hanno interessato la ditta Sidem Costruzioni S.r.l. apprendiamo con sorpresa e rammarico i recenti sviluppi», fanno sapere dalla Setten. «La ditta in questione ha operato nel nostro cantiere, in forza di un contratto di subappalto, da Novembre 2022 con un?alternanza di una dozzina di maestranze occupandosi della realizzazione di elementi in cemento armato», spiegano. «Nonostante fosse il nostro primo rapporto con da Ditta Sidem Costruzioni S.r.l. avevamo raccolto nel mercato buone referenze, anche considerata la pluridecennale presenza operativa nel padovano». Questo è l'aspetto più allarmante, chiaramente. Avendo partecipato già alla realizzazione di opere importanti ed essendo anche una società in crescita, la Sidem Costruzioni era ben considerata. Quanto accaduto oggi, però, cambia tutto in relazione al rapporto con la ditta ma nulla, assicurano, per quanto riguarda i lavori: «In seguito alla segnalazione da parte degli enti abbiamo provveduto senza ritardo a porre in essere i provvedimenti richiesti. Ci teniamo a precisare che tale situazione non pregiudicherà l?avanzamento e la qualità dei lavori di realizzazione della Nuova Pediatria, nostro principale obbiettivo e interesse. Attualmente nessuna operazione ha subito dei rallentamenti anche grazie al pronto invio di nuova forza lavoro convogliata nel sito da altri nostri cantieri». Bisognerà comuntque trovare chi sostituirà nel subappalto l'azienda estromessa dai lavori.