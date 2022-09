Settimana corta? In Provincia solo un tavolo tecnico, ma i presidi bocciano l'idea

«Questo è un tavolo di confronto, ma qui non si decide nulla. Però organizzare un incontro con chi agisce nelle scuole, scambiarsi pareri e osservazioni, è importante. So che magari giornalisticamente può non sembrare una gran notizia, ma riavviare un percorso che da troppo è interrotto, mettendo assieme tutti gli attori che animano la scuola, non mi sembra un passaggio da sottovalutare», spiega alla stampa Alessandro Bisato, che in Provincia ha proprio la delega alla scuola. E come era prevedibile, gli spunti più interessanti li danno proprio i dirigenti scolastici. Il provveditore agli studi, Roberto Natale, fa intendere che riorganizzare tutto oggi sarebbe un problema. Poi ci sono i presidi, forse non tutti, che mettono al centro quelli che dovrebbero i veri protagonisti, gli studenti. Ma andiamo per ordine.

Spese

«La provincia di Padova spende circa 18mila euro al giorno nei mesi invernali per i 37 istituti nei 64 edifici scolastici dove studiano 39mila studenti. Queste spese inesorabilmente cresceranno, fino a 500mila euro, si stima», spiega ai dirigenti scolastici presenti nell’incontro organizzato in Provincia, il Presidente Vincenzo Gottardo. A fianco a lui Luigi Bisato che ha la delega alla scuola e il provveditore Roberto Natale. Il tema è quello del contenimento delle spese.

Prospettiva

E’ proprio Bisato che dopo aver sentito il quadro esposto dal presidente uscente spiega quelle che sono le proposte: «L’efficientamento degli edifici non si può purtroppo fare in tre mesi e su questo stiamo agendo. Anche grazie al Pnrr le disponibilità sono aumentate ed è una occasione che dobbiamo sapere cogliere. Lo stesso vale per la riorganizzazione del traporto degli studenti. Ma razionalizzare gli usi e gli spazi nelle nostre scuole, quello si può fare da subito. L’obiettivo ben tracciato è quello di avere degli edifici scolastici al passo con i tempi per garantire oltre a un miglior servizio anche il risparmio energetico. Questo momento serve per confrontarci sui temi della scuola, ma confido sia l’inizio di un percorso che possa coinvolgere tutti noi nei prossimi passi che ci aspettano».

Provveditorato

«Ho qualche riserva sul fatto che oggi si possa introdurre una modifica significativa rispetto agli orari. Sarebbe ammissibile in un quadro emergenziale. Rispetto il lavoro fatto fino qui dalla Provincia, però è chiaro che a inizio scolastico tutto è stato organizzato e cambiare ora è una scelta che non condividerei. Nell’immediato credo sia indispensabile capire quale sia il quadro normativo di riferimento», che tradotto vuol dire che se dal Ministero non arriva non nessuna indicazione non cambia nulla.

Presidi

Si sono sentiti diversi pareri, quelli che hanno colpito di più sono stati gli interventi della dottoressa Nadia Vidale, preside dell'Itt Francesco Severi e quello del dottor Enrico Ghion, del Liceo Artistico "Selvatico". Partiamo da quest'ultimo e dal passaggio più potente che si è sentito in aula: «Stiamo spendendo migliaia di euro di psicologi per i problemi pregressi di questi anni - dice riferendosi ai tanti adolescenti in difficoltà dopo due anni di limitazioni e di dad - non credo che la riduzione della settimana scolastica sia una soluzione se questo poi peggiora la loro vita sia scuola che fuori. Perché invece non mettiamo loro al centro di queste decisioni, di queste emergenze. Costruiamo con loro un percorso, coinvolgiamoli. Altrimenti qual'è il messaggio che diamo ai nostri ragazzi?». Sulla stessa lunghezza d'onda la dottoressa Vidale che fa intendere che è d'accordo anche su un altro punto con il collega, facendo notare che «il sabato i ragazzi non stanno certo con le famiglie, quindi dire che si fa anche per questo, come emerge dal dibattito sui media, non corrisponde alla realtà. Che società è quella che risparmia sul riscaldamento delle scuole se poi invece deve sostenere quello dei centri commerciali, dove gli adolescenti finscono per andare?!?».