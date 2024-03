Partiti gli sfalci dell'erba nei cimiteri cittadini: «Ho chiesto alle ditte di lavorare rispettando i sepolti»

Sono già partiti in questi giorni i primi interventi di sfalcio dell’erba nei cimiteri cittadini. Il servizio quest’anno è stato affidato tramite gara alla Green Coop - società cooperativa con sede a Masera’ per un importo di 200 mila euro iva esclusa. Si tratta di un’impresa con la quale il Comune ha già lavorato e della quale ha potuto apprezzare la qualità degli interventi.

Le novità

La novità introdotta con questa gara, è avere messo insieme cura del verde e custodia. Questo consente un presidio del verde non una tantum ogni 3/4 settimane ma la opportunità che chi fa il custode dia un occhio e anche alla situazione del verde e possa intervenire per esempio nell'estirpare l'erba, nel raccogliere le foglie, nel segnalare alla cooperativa che c’è un intervento da effettuare. Gli scorsi anni i custodi non potevano intervenire sul verde perché questo esulava dalle loro mansioni e ciò creava anche dei malintesi con i visitatori che si lamentavano che questi lavoratori, “non facessero nulla” durante l’orario di lavoro. Inoltre il contratto ponte dello scorso anno aveva la controindicazione che il personale delle imprese incaricate degli sfalci e della manutenzione del verde erano irreperibili nei giorni diversi da quelli calendarizzati per ogni singolo intervento. Questo problema con la nuova formula che abbina manutenzione e custodia è adesso superato.

L'assessora Benciolini

L’assessora Francesca Benciolini sottolinea: «Ho incontrato personalmente la ditta e le persone che saranno presenti nei nostri cimiteri per la custodia. Insieme abbiamo condiviso la necessità che il loro lavoro sia di cura per il rispetto alle persone che sono sepolte e per i loro cari: è una cura della memoria della città. Il guardare con quest'occhio i cimiteri, mi confermano, aiuterà a farsi carico con rinnovata motivazione di piccole attenzioni e di quelle segnalazioni puntuali che permetteranno il decoro necessario a questi luoghi. Inoltre ricordo che la garanzia della custodia alcune ore alla settimana in tutti i cimiteri è stata introdotta per garantire fasce orarie in cui si sappia che ci sarà qualcuno presente e le persone anziane possano sentirsi jn compagnia e non abbiano un senso di insicurezza».