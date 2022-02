Raccolta rifiuti in maschera, parte la "sfida" tra comuni: chi vincerà?

L’associazione Plastic free Padova promuove una nuova iniziativa ecologica sul territorio, in collaborazione con i Comuni di Albignasego e di Ponte San Nicolò: domenica 27 febbraio i due comuni si lanceranno una sfida a chi raccoglierà più immondizie lungo le strade e i parchi cittadini e, vista la concomitanza del Carnevale, per rendere più lieta la manifestazione viene richiesto ai partecipanti di presentarsi vestiti in maschera.

La raccolta

Come spiegano gli organizzatori Elena Viale e Diego Bortolami attraverso questa iniziativa hanno pensato di portare all’attenzione e sensibilizzare le persone sulla produzione, vendita e utilizzo di coriandoli di plastica e polistirolo che si disperdono nell'ambiente. Quando li si lancia spesso non si pensa alle conseguenze: l’associazione auspica che vengano presto vietati, dimostrando che ci si può divertire anche senza inquinare. Si tratterà quindi di una “sfida” tra i comuni di Albignasego e Maserà contro Ponte San Nicolò e Saonara: si potrà partecipare a una raccolta oppure ad entrambe. Ad Albignasego il ritrovo è al parcheggio di via Cavour e la pulizia avverrà tra le 9.30 e le 11.30, mentre a Ponte San Nicolò l’appuntamento è dalle 14.30 alle 16.30 con partenza da piazza Ruzante. Sulla pagina Facebook dell’associazione ci sono i link per partecipare: l’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria a fini assicurativi. «Grato per l’impegno concreto ed educativo profuso dall’associazione Plastic free - commenta l’assessore all’Ambiente Valentina Luise - il Comune di Albignasego non mancherà, come in questo caso, di fornire ogni supporto logistico e materiale».